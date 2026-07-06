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Norte do ES

Dois jovens morrem após ataque a tiros em bar de Jaguaré

Testemunhas disseram à PM que os criminosos passaram em motocicletas e atiraram diversas vezes; caso aconteceu no domingo (5)

Publicado em 06 de Julho de 2026 às 11:17

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

06 jul 2026 às 11:17
Crime aconteceu na comunidade de São Geraldo, zona rural da cidade
Câmera de segurança flagrou suspeitos atirando e fugindo em seguida Crédito: Leitor | A Gazeta

Dois jovens, de 20 e 25 anos, morreram após um ataque a tiros em um bar na comunidade de São Geraldo, zona rural de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (5). Uma terceira pessoa, de 22 anos, também ficou ferida. Segundo a Polícia Militar (PM), testemunhas relataram que criminosos passaram em motocicletas em frente ao estabelecimento e dispararam contra os três homens que estavam sentados.


De acordo com a PM, Walison Oliveira dos Santos, de 25 anos, foi encontrado escorado em um barranco, nos fundos do estabelecimento, sem sinais vitais. O outro jovem, Kaun Souza Ribeiro, de 20 anos, foi levado por moradores para o Pronto Atendimento do município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. A terceira vítima foi socorrida. 


Enquanto preservavam o local para o trabalho da perícia, os policiais viram dois homens em uma motocicleta com características semelhantes às informadas pelas testemunhas. Segundo a PM, a dupla passou novamente em frente ao bar, observando o estabelecimento e mantendo as mãos na região da cintura, atitude considerada suspeita pelos militares.


Ainda de acordo com a corporação, foi dada ordem de parada, mas os suspeitos fugiram em alta velocidade e conseguiram escapar. 


Pouco tempo depois, um dos ocupantes da motocicleta foi localizado e abordado. Aos policiais, ele informou que, durante a fuga, os dois caíram da motocicleta e que o garupa fugiu por uma plantação de café. Buscas foram realizadas na região, mas o segundo suspeito não foi encontrado. O homem também afirmou que o garupa estava armado.


De acordo com a Polícia Militar, imagens de câmeras de segurança e relatos de testemunhas indicam que o homem abordado pode ter participado do ataque. Ele foi encaminhado à Delegacia de São Mateus. O segundo suspeito conseguiu fugir e ainda não foi localizado.


A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter informações sobre a investigação e aguarda retorno.

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