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Famosos lamentam eliminação do Brasil na Copa após derrota para Noruega

Celebridades mandaram mensagens de apoio aos jogadores e críticas ao desempenho da equipe
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Julho de 2026 às 11:57

Jogadores da seleção brasileira parecem não acreditar que foram eliminados da Copa do Mundo
Jogadores da seleção brasileira parecem não acreditar que foram eliminados da Copa do Mundo Eduardo Anizelli/Folhapress
Com dois gols de Erling Haaland e um de Neymar, o Brasil foi derrotado pela Noruega e deu adeus ao sonho do hexacampeonato na Copa do Mundo 2026. O resultado, que marcou a eliminação da seleção nas oitavas de final, repercutiu imediatamente entre torcedores e movimentou as redes sociais após o apito final no estádio em Nova Jersey, nos Estados Unidos
Logo após a partida, diversos famosos se manifestaram para lamentar a queda do Brasil no Mundial. Mensagens de apoio aos jogadores e críticas ao desempenho da equipe se multiplicaram, enquanto celebridades demonstravam frustração com o fim precoce da campanha brasileira na competição.
A apresentadora Adriane Galisteu assumiu a frustração com o fim da participação brasileira no torneio. "Acabou. Esquece, esquece. Agora vamos escolher pra quem que a gente vai torcer", disse.
A cantora Kelly Key afirmou que acreditava no título e destacou a frustração com as chances desperdiçadas pela seleção brasileira. "Eu podia jurar que, desta vez, o hexa vinha... Eu sentia a energia. Eu acreditava de verdade".
Dilsinho também demonstrou decepção ao comentar o resultado de 2 a 1 para Noruega. Em suas redes sociais, ele publicou uma foto da camisa da seleção brasileira acompanhada da mensagem: "Não foi dessa vez... a história poderia ser diferente, mas não foi. Triste, agora é recomeçar!"

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