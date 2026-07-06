Zé Felipe alfineta Vini Jr. após eliminação do Brasil na Copa: "Cumprimenta minha chibata"

Após a eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo, nesta segunda-feira (5), o cantor Zé Felipe alfinetou o atacante Vinicius Jr., ex namorado de sua ex-esposa, Virginia Fonseca, ao cumprimentar o norueguês Erling Haaland, autor dos dois gols da seleção europeia na partida.
"Cumprimenta minha chibata", escreveu o filho de Leonardo, em um vídeo que mostra Vini e Haaland se abraçando ao fim da partida.
Os comentários logo viralizaram com internautas rindo e concordando com a opinião de Zé Felipe, mas também reascendeu o debate sobre o clima entre o sertanejo e Vini Jr., ambos ex-parceiros de Virginia.
Em seguida, o cantor voltou aos stories para opinar sobre a postura da Seleção Brasileira no jogo. Segundo ele, faltou atitude da equipe depois da derrota.
A Argentina tem três mundiais, nós temos cinco. Eles roncam muito mais que nós, a gente tá muito bonzinho
Zé Felipe, cantor sertanejo
Essa foi a primeira vez, desde 1990, que o Brasil foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Mundo. Na ocasião, a Seleção foi derrotada pela Argentina por 1 a 0.