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Famosos

Zé Felipe alfineta Vini Jr. após eliminação do Brasil na Copa: "Cumprimenta minha chibata"

Comentário reascendeu o debate sobre o clima entre o sertanejo e Vini Jr., ambos ex-parceiros de Virginia
Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 06 de Julho de 2026 às 11:10

Zé Felipe se revolta ao ver Vini Jr. cumprimentar Haaland após derrota do Brasil para a Noruega.
Zé Felipe se revolta ao ver Vini Jr. cumprimentar Haaland após derrota do Brasil para a Noruega Reprodução Instagram @choquei e @zefelipe

Após a eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo, nesta segunda-feira (5), o cantor Zé Felipe alfinetou o atacante Vinicius Jr., ex namorado de sua ex-esposa, Virginia Fonseca, ao cumprimentar o norueguês Erling Haaland, autor dos dois gols da seleção europeia na partida.


"Cumprimenta minha chibata", escreveu o filho de Leonardo, em um vídeo que mostra Vini e Haaland se abraçando ao fim da partida.

Zé Felipe alfineta Vini Jr. nas redes sociais após derrota do Brasil na Copa
Zé Felipe alfineta Vini Jr. nas redes sociais após derrota do Brasil na Copa Reprodução Instagram @choquei

Os comentários logo viralizaram com internautas rindo e concordando com a opinião de Zé Felipe, mas também reascendeu o debate sobre o clima entre o sertanejo e Vini Jr., ambos ex-parceiros de Virginia.


Em seguida, o cantor voltou aos stories para opinar sobre a postura da Seleção Brasileira no jogo. Segundo ele, faltou atitude da equipe depois da derrota.

A Argentina tem três mundiais, nós temos cinco. Eles roncam muito mais que nós, a gente tá muito bonzinho

Zé Felipe, cantor sertanejo

Essa foi a primeira vez, desde 1990, que o Brasil foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Mundo. Na ocasião, a Seleção foi derrotada pela Argentina por 1 a 0.

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Virginia usa look de marca capixaba para jogo da seleção

Virginia usa look de marca capixaba para jogo da seleção e recebe comentário de Vini Jr.

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