Vini Jr. comenta em foto de Virginia e aumenta rumores de reconciliação

Um comentário de Vinícius Júnior em uma publicação de Virginia Fonseca nesta quarta-feira (24) voltou a movimentar as redes sociais e levantou especulações sobre uma possível retomada do relacionamento entre os dois. O jogador interagiu com uma foto compartilhada pela influenciadora, o que foi suficiente para que seguidores passassem a comentar sobre uma eventual reconciliação do casal.





O comentário aconteceu poucas horas após a partida entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo, onde a Seleção Brasileira venceu por 3 a 0, com dois gols de Vinícius.





Desde a separação, qualquer interação e sinal de aproximação entre os dois tem chamado a atenção dos fãs, apontando uma possível volta entre o jogador e a influenciadora.