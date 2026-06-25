Vini Jr. comenta em foto de Virginia e aumenta rumores de reconciliação

Um comentário de Vinícius Júnior em uma publicação de Virginia Fonseca nesta quarta-feira (24) voltou a movimentar as redes sociais e levantou especulações sobre uma possível retomada do relacionamento entre os dois. O jogador interagiu com uma foto compartilhada pela influenciadora, o que foi suficiente para que seguidores passassem a comentar sobre uma eventual reconciliação do casal.
O comentário aconteceu poucas horas após a partida entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo, onde a Seleção Brasileira venceu por 3 a 0, com dois gols de Vinícius.
Desde a separação, qualquer interação e sinal de aproximação entre os dois tem chamado a atenção dos fãs, apontando uma possível volta entre o jogador e a influenciadora.
Os rumores ganharam ainda mais força nas últimas semanas após episódios como o envio de um buquê de flores à influenciadora no Dia dos Namorados e outras trocas de interações públicas nas redes sociais. Nenhum dos dois, porém, confirmou uma possível volta do relacionamento.
Virginia e Vini Jr. assumiram o namoro publicamente em outubro de 2025. O relacionamento foi marcado por idas e vindas, incluindo um pedido público de desculpas do jogador após rumores de infidelidade. Apesar das polêmicas, o casal seguiu junto até o anúncio da separação, em maio deste ano.