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Vini Jr. comenta em foto de Virginia e aumenta rumores de reconciliação

Jogador interagiu com uma foto da influenciadora, que foi suficiente para levantar suspeitas sobre uma eventual reaproximação do casal
Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 25 de Junho de 2026 às 11:29

Comentário de Vini Jr. em foto de Virginia Fonseca movimenta rumores de volta do casal
Comentário de Vini Jr. em foto de Virginia Fonseca movimenta rumores de volta do casal Reprodução Instagram @virginia

Um comentário de Vinícius Júnior em uma publicação de Virginia Fonseca nesta quarta-feira (24) voltou a movimentar as redes sociais e levantou especulações sobre uma possível retomada do relacionamento entre os dois. O jogador interagiu com uma foto compartilhada pela influenciadora, o que foi suficiente para que seguidores passassem a comentar sobre uma eventual reconciliação do casal.


O comentário aconteceu poucas horas após a partida entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo, onde a Seleção Brasileira venceu por 3 a 0, com dois gols de Vinícius.


Desde a separação, qualquer interação e sinal de aproximação entre os dois tem chamado a atenção dos fãs, apontando uma possível volta entre o jogador e a influenciadora. 

Os rumores ganharam ainda mais força nas últimas semanas após episódios como o envio de um buquê de flores à influenciadora no Dia dos Namorados e outras trocas de interações públicas nas redes sociais. Nenhum dos dois, porém, confirmou uma possível volta do relacionamento.


Virginia e Vini Jr. assumiram o namoro publicamente em outubro de 2025. O relacionamento foi marcado por idas e vindas, incluindo um pedido público de desculpas do jogador após rumores de infidelidade. Apesar das polêmicas, o casal seguiu junto até o anúncio da separação, em maio deste ano.

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