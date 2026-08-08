Após afastamento, Fernando Cinelli tem fotos apagadas de perfis da Apex nas redes sociais

Após o afastamento de Fernando Kulnig Cinelli da presidência da empresa, a Apex Partners apagou, das redes sociais, as fotos em que o executivo aparecia. A informação foi confirmada pela própria companhia de investimentos, que enfrenta uma grave crise.





Cinelli é fundador e sócio da Apex e foi afastado na quinta-feira (6), a pedido de outros sócios, após investigação interna revelar "inconsistências financeiras na companhia". A presidência passa a ser exercida interinamente por Marcelo Murad, sócio sênior da empresa, com mais de 25 anos de experiência no mercado.





Em nota, a Apex informou que uma ampla apuração interna e externa está sendo realizada para enfrentar o momento desafiador e que, diante do afastamento de Cinelli, a remoção das fotografias do executivo das redes sociais da empresa é uma decisão coerente em relação às providências que vêm sendo tomadas.





“Essa medida foi necessária até que tenhamos todos os esclarecimentos. Seguimos com transparência e seriedade nas nossas decisões. A prioridade da Companhia neste momento é trabalhar para honrar seus compromissos, esclarecer integralmente os fatos, preservar a continuidade das operações e proteger o presente e o futuro do negócio”, finalizou o comunicado.





Na noite de sexta-feira (7), Cinelli enviou nota informando que está dedicado e comprometido a contribuir da melhor forma para a preservação da companhia, seus investidores e acionistas.





Além dele, sócios da Apex afastaram também Eduardo Siqueira, que era o diretor financeiro do grupo.