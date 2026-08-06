Crise na Apex Partners: sócios identificam inconsistências financeiras e presidente é afastado

A Apex Partners, importante plataforma de investimentos do Espírito Santo, enfrenta uma crise. Sócios fizeram uma investigação interna e identificaram "inconsistências financeiras na companhia". Fernando Cinelli, fundador e sócio da Apex, foi afastado do comando. O diretor Financeiro, Eduardo Siqueira, também foi afastado.





Os sócios da Apex vão contratar uma auditoria externa para entender o tamanho do problema e informaram que medidas estão sendo tomadas para garantir a solidez das operações.







Confira a nota emitida pela casa de investimentos: A decisão de afastar Cinelli é emblemática. Além de sócio e fundador, ele era o grande articulador e sempre esteve à frente das principais iniciativas da casa.



"A Apex Partners informa que, após apurações preliminares feitas por lideranças do Partnership, foram identificadas inconsistências financeiras na Companhia. Como medida preventiva e para permitir a melhor apuração dos impactos, o Partnership afastou Fernando Antonio Kulnig Cinelli da presidência da Sociedade. Tomando conhecimento dos fatos, o conselho de administração da companhia afastou imediatamente Cinelli da presidência da Apex e Eduardo Siqueira da diretoria financeira.



A Apex Partners esclarece que todas as medidas estão sendo adotadas para garantir a segurança e a solidez das operações. Uma auditoria externa está sendo contratada para aprofundar a apuração. Estão sendo adotadas também medidas para garantir responsabilização cível e criminal diante dos fatos.



A presidência passa a ser exercida interinamente por Marcelo Murad, sócio sênior da Companhia, com mais de 25 anos de experiência no mercado.



A Apex Partners reafirma seu compromisso e respeito com investidores e parceiros e trata o tema com seriedade e responsabilidade, cuidando do presente e do futuro da empresa".