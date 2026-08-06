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Abdo Filho

Crise na Apex Partners: sócios identificam inconsistências financeiras e presidente é afastado

A Apex Partners, importante plataforma de investimentos do Espírito Santo, enfrenta uma crise. Fernando Cinelli, fundador e sócio da Apex, foi afastado

Publicado em 06 de Agosto de 2026 às 15:22

Públicado em 

06 ago 2026 às 15:22
Abdo Filho

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Sede da Apex Partners, na Praia do Suá, em Vitória A Gazeta

A Apex Partners, importante plataforma de investimentos do Espírito Santo, enfrenta uma crise. Sócios fizeram uma investigação interna e identificaram "inconsistências financeiras na companhia". Fernando Cinelli, fundador e sócio da Apex, foi afastado do comando. O diretor Financeiro, Eduardo Siqueira, também foi afastado.


Os sócios da Apex vão contratar uma auditoria externa para entender o tamanho do problema e informaram que medidas estão sendo tomadas para garantir a solidez das operações. 

A decisão de afastar Cinelli é emblemática. Além de sócio e fundador, ele era o grande articulador e sempre esteve à frente das principais iniciativas da casa. 

Confira a nota emitida pela casa de investimentos:


"A Apex Partners informa que, após apurações preliminares feitas por lideranças do Partnership, foram identificadas inconsistências financeiras na Companhia. Como medida preventiva e para permitir a melhor apuração dos impactos, o Partnership afastou Fernando Antonio Kulnig Cinelli  da presidência da Sociedade. Tomando conhecimento dos fatos, o conselho de administração da companhia afastou imediatamente Cinelli da presidência da Apex e Eduardo Siqueira da diretoria financeira.

A Apex Partners esclarece que todas as medidas estão sendo adotadas para garantir a segurança e a solidez das operações. Uma auditoria externa está sendo contratada para aprofundar a apuração. Estão sendo adotadas também medidas para garantir responsabilização cível e criminal diante dos fatos.

A presidência passa a ser exercida interinamente por Marcelo Murad, sócio sênior da Companhia, com mais de 25 anos de experiência no mercado.

A Apex Partners reafirma seu compromisso e respeito com investidores e parceiros e trata o tema com seriedade e responsabilidade, cuidando do presente e do futuro da empresa".

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Fernando Cinelli, fundador e presidente da Apex
Fernando Cinelli, fundador e presidente da Apex Carlos Alberto Silva

Abdo Filho

Abdo Filho Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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