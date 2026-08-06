Alzheimer precoce: especialista alerta para sinais além da perda de memória

Quando se fala em doença de Alzheimer, a imagem mais comum é a de um idoso que começa a esquecer nomes, compromissos e acontecimentos recentes. Mas a doença também pode surgir antes dos 50 anos e, nesses casos, costuma ter uma característica importante: a influência genética é muito maior.





Conhecida como Alzheimer de início precoce, essa forma da doença é menos frequente, mas exige atenção porque os primeiros sinais nem sempre são apenas falhas de memória. Mudanças de comportamento, dificuldade para organizar tarefas e perda gradual das chamadas funções executivas do cérebro podem surgir antes mesmo dos esquecimentos mais evidentes.





Segundo o neurocirurgião endovascular e mestre em Neurociências Ulysses Caus Batista, a doença é exatamente a mesma. O que muda é a causa.





"O Alzheimer de início precoce costuma ter um componente genético muito mais importante. Quando existe um familiar que desenvolveu a doença antes dos 50 anos, a chance de haver hereditariedade é significativamente maior", explica.