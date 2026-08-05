Saúde masculina: 10 exames preventivos que os homens devem fazer aos 40 anos

O especialista também defende que fazer exames preventivos não é motivo de vergonha e que a maior parte das doenças comuns em homens com 40 anos ou mais pode ser identificada com os testes citados. “A não realização dos exames aumenta as chances de as doenças não serem identificadas em fase precoce, o que poderia facilitar o tratamento e a cura. Desse modo, evitar exames faz mal não apenas para o indivíduo, mas também para a família e todos que convivem com ele”, ressalta.