Caminhão atinge seis carros estacionados na Serra

Após denúncias de moradores do bairro Morada do Lago, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, a Polícia Militar apreendeu um revólver, munições, drogas e materiais utilizados no tráfico em uma casa na noite de segunda-feira (3). Nenhum suspeito foi localizado durante a operação.





Segundo a PM, os militares foram informados de que o imóvel, localizado em um beco, era usado para armazenar e comercializar entorpecentes. Ao chegarem ao local, encontraram a residência com a porta parcialmente aberta. Do lado de fora, os policiais visualizaram um tablete de crack, uma balança de precisão e um revólver, além de sentirem um forte odor característico da droga. Diante da situação, as equipes entraram no imóvel.





Durante as buscas, foram apreendidos um revólver calibre 22, sete munições do mesmo calibre, quatro tabletes grandes de crack, uma pedra média e 328 pedras menores da mesma droga, um tablete de cocaína, duas porções de cocaína, duas facas, um rolo de papel-filme, sete balanças de precisão, diversos pinos para embalar entorpecentes, um relógio e uma câmera de segurança que, segundo a corporação, estava prestes a ser instalada na residência. No total, as drogas apreendidas tem quase 3,5 kg.





Todo o material foi encaminhado à 18ª Delegacia Regional de São Mateus. Conforme informa a Polícia Civil, os entorpecentes serão encaminhados ao Laboratório de Química Forense, da Polícia Científica (PCIES), para serem analisados e, depois, incinerados. Já a arma de fogo será levada ao Departamento de Balística Forense da PCIES.