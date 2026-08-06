AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições 2026

Como fica a corrida ao Palácio Anchieta com o fim das convenções

Disputa pelo governo do Espírito Santo tem cinco candidaturas; MDB, Republicanos, PT e duas legendas estreantes lançaram nomes

Publicado em 05 de Agosto de 2026 às 21:05

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

05 ago 2026 às 21:05
Palácio Anchieta
Palácio Anchieta, sede do governo do Espírito Santo Ricardo Medeiros

A maratona de convenções partidárias chega ao fim nesta quarta-feira (5) e consolida o cenário da disputa pelo governo do Espírito Santo nas eleições deste ano. Com o encerramento do calendário, iniciado em 20 de julho, cinco candidatos foram oficialmente lançados para concorrer ao Palácio Anchieta.


Entre os partidos que decidiram apresentar candidaturas próprias ao governo estão duas estreantes em disputas majoritárias no Estado: Missão e Unidade Popular (UP). As duas siglas optaram por chapas puro-sangue, formadas exclusivamente por filiados da própria legenda, sem alianças.


Já entre os partidos tradicionais, PT, Republicanos e MDB apenas confirmaram o que já era esperado nos bastidores políticos desde o período de pré-campanha. As convenções oficializaram nomes que vinham sendo tratados como favoritos pelas respectivas legendas ao longo dos últimos meses.


Porém, alguns pontos chamaram a atenção nos últimos dias de convenções. Um deles foi a ausência do ex-governador Paulo Hartung (PSD) nas chapas majoritárias. Filiado ao partido desde maio do ano passado, após mais de cinco anos sem vínculo partidário, Hartung era apontado como possível candidato tanto ao governo quanto ao Senado. A expectativa, porém, não se confirmou. 


Em nota divulgada às vésperas do encerramento das convenções, o ex-governador comunicou que está fora da disputa eleitoral. Sem Hartung, o PSD decidiu conversar com os demais candidatos para definir o apoio ao governo do Estado. Porém, nesta quarta (5), o partido anunciou a posição de neutralidade na eleição para o Executivo estadual, descartando aliança com qualquer candidatura. 

Confira abaixo como ficou o cenário pela disputa ao governo do ES:

Missão estreia na disputa com chapa própria

O partido Missão foi o primeiro a oficializar candidatura ao governo. Em convenção realizada em 22 de julho, a legenda lançou o engenheiro civil Breno Barcelos, tendo Victor Oliveira como candidato a vice.


Fundada por integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL), a legenda também terá Renan Santos como candidato à Presidência da República.

Breno Barcelos (ao centro) é candidato ao governo do ES pelo Missão
Breno Barcelos (ao centro) é candidato ao governo do Estado pelo Missão Divulgação

Aos 41 anos, Breno Barcelos disputa um cargo eletivo pela primeira vez. Com trajetória na iniciativa privada, afirma defender a aplicação de modelos de gestão inspirados no setor empresarial para tornar a administração pública mais eficiente, citando como referências o ex-primeiro-ministro de Singapura Lee Kuan Yew e o ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg.

PT volta a disputar o Palácio Anchieta

A federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PCdoB, homologou, em convenção realizada no dia 30 de julho, em Vitória, a candidatura do deputado federal Helder Salomão ao governo do Estado.


Para a vice-governadoria, foi escolhida a vereadora de São Mateus Professora Valdirene (PT), eleita para seu primeiro mandato em 2024.

Professora Valdirene e Helder Salomão
Professora Valdirene e Helder Salomão formam chapa ao governo do Estado. Luciana Castro/Divulgação

Com a candidatura, o PT volta a disputar o comando do Executivo estadual após ficar de fora da corrida em 2022. Naquele pleito, a sigla abriu mão de candidatura própria para apoiar a reeleição do então governador Renato Casagrande (PSB).

Unidade Popular lança primeiras candidaturas no Estado

Também estreante nas eleições capixabas, a Unidade Popular pelo Socialismo (UP) oficializou suas primeiras candidaturas no Espírito Santo durante convenção realizada no último domingo (2), em Vitória.


O partido escolheu como candidato ao governo Rafael Demuner, servidor técnico-administrativo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), coordenador estadual e nacional do Movimento Luta de Classes e dirigente sindical.

Segundo a legenda, a candidatura representa o compromisso de construir uma alternativa política voltada para a defesa dos serviços públicos, dos direitos dos trabalhadores e da soberania nacional. A vice será Dionary Sarmento.

UP oficializou quatro candidaturas para as Eleições 2026, no domingo (2)
UP oficializou a candidatura de Rafael Demuner (último à direita) ao governo do Estado. Reprodução

Republicanos confirma Pazolini e mantém vice em aberto

Em convenção realizada na noite de terça-feira (4), em Vitória, o Republicanos oficializou a candidatura do ex-prefeito da Capital Lorenzo Pazolini ao governo do Estado.


“O que nós fizemos por todos os bairros e pelas nove regiões de Vitória, eu tenho fé e convicção de que nós levaremos a todos os capixabas”, discursou Pazolini, na convenção.


A chapa, no entanto, foi apresentada sem candidato a vice. A primeira-dama de Colatina, Lívia Vasconcelos, chegou a ser cogitada, mas essa possibilidade foi descartada depois de o PSD ter anunciado, nesta quarta-feira (5), que adotará a neutralidade na disputa pelo governo. Assim, a indefinição permanece. Pazolini disputará a eleição com o apoio do Partido Liberal (PL), presidido no Espírito Santo pelo senador Magno Malta.


O agora candidato deverá garantir palanque no Estado para o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à presidência da República.

Convenção do Republicanos cofirmou nome de Pazolini na disputa pelo governo do ES
Convenção do Republicanos confirmou nome de Pazolini na disputa pelo governo do Estado. Ricardo Medeiros

MDB aposta na continuidade da atual gestão

Representando a continuidade da administração iniciada por Renato Casagrande (PSB), o governador Ricardo Ferraço (MDB) teve a candidatura à reeleição homologada em convenção realizada na noite desta quarta-feira (5).


No discurso, Ricardo lembrou que seu grupo político conseguiu construir uma frente ampla de apoio ao seu projeto de seguir no comando do Executivo estadual. "Para isso (construir uma frente ampla de apoio), é preciso muito diálogo e humildade", afirmou.

MDB lança candidatura de Ricardo Ferraço ao governo e de Rose de Freitas ao Senado em convenção
MDB lançou candidatura de Ricardo Ferraço (ao centro) ao governo do Estado em convenção Ricardo Medeiros

A chapa será composta pelo vereador de Vitória Camillo Neves (PP) como candidato a vice-governador. A indicação partiu da superfederação formada por União Brasil e Progressistas (PP), que condicionou o apoio ao projeto governista à ocupação da vaga de vice na chapa encabeçada pelo MDB. A aliança foi confirmada em convenção realizada também nesta quarta (5), em Vitória, com a presença de Ricardo Ferraço (MDB).

Leia mais sobre eleições no ES

Como fica a corrida ao Palácio Anchieta com o fim das convenções

Ricardo fala em valores cristãos ao ser confirmado na disputa ao governo do ES

Federação confirma Camillo Neves como vice de Ricardo e lança deputados

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleicões 2026 Espírito Santo Política ricardo ferraço Lorenzo Pazolini Helder Salomão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

MDB lança candidatura de Ricardo Ferraço ao governo e de Rose de Freitas ao Senado em convenção
Candidato ao governo do ES, Ricardo Ferraço diz respeitar neutralidade do PSD
juiz, mandados, ordens, justiça
Acusada por morte de ciclista é denunciada por furto em loja de shopping no ES
Imagem de destaque
Em nova redução, Copom baixa taxa Selic para 14% ao ano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados