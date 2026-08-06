Como fica a corrida ao Palácio Anchieta com o fim das convenções

A maratona de convenções partidárias chega ao fim nesta quarta-feira (5) e consolida o cenário da disputa pelo governo do Espírito Santo nas eleições deste ano. Com o encerramento do calendário, iniciado em 20 de julho, cinco candidatos foram oficialmente lançados para concorrer ao Palácio Anchieta.





Entre os partidos que decidiram apresentar candidaturas próprias ao governo estão duas estreantes em disputas majoritárias no Estado: Missão e Unidade Popular (UP). As duas siglas optaram por chapas puro-sangue, formadas exclusivamente por filiados da própria legenda, sem alianças.





Já entre os partidos tradicionais, PT, Republicanos e MDB apenas confirmaram o que já era esperado nos bastidores políticos desde o período de pré-campanha. As convenções oficializaram nomes que vinham sendo tratados como favoritos pelas respectivas legendas ao longo dos últimos meses.





Porém, alguns pontos chamaram a atenção nos últimos dias de convenções. Um deles foi a ausência do ex-governador Paulo Hartung (PSD) nas chapas majoritárias. Filiado ao partido desde maio do ano passado, após mais de cinco anos sem vínculo partidário, Hartung era apontado como possível candidato tanto ao governo quanto ao Senado. A expectativa, porém, não se confirmou.





Em nota divulgada às vésperas do encerramento das convenções, o ex-governador comunicou que está fora da disputa eleitoral. Sem Hartung, o PSD decidiu conversar com os demais candidatos para definir o apoio ao governo do Estado. Porém, nesta quarta (5), o partido anunciou a posição de neutralidade na eleição para o Executivo estadual, descartando aliança com qualquer candidatura.

Confira abaixo como ficou o cenário pela disputa ao governo do ES: