Paulo Hartung não vai ser candidato em 2026: "Sigo com meus passos de incansável militância cidadã"

O ex-governador Paulo Hartung (PSD) não vai ser candidato nas eleições de 2026. Todos os sinais já indicavam que ele não entraria na corrida, como a coluna apostou. Nesta segunda-feira (03), ele cravou que vai seguir em "incansável militância cidadã". Ou seja, o nome de Hartung não vai aparecer nas urnas.
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A íntegra da nota do ex-governador
Vim falar de gratidão e compromisso. Tenho vivido dias de muita emoção.
Nas ruas e nas redes, são inúmeros os gestos me estimulando a voltar a participar de eleições.
Essas demonstrações tocam minha alma. Sou pura gratidão.
Elas somam inspiração à caminhada que venho mantendo nos últimos anos e na qual permaneço, ainda mais fortalecido.
Sigo com meus passos de incansável militância cidadã por uma realidade mais próspera, inclusiva e sustentável, no Espírito Santo e no Brasil. Nesse caminho, mantenho meu compromisso com a Política de "p" maiúsculo.
A política que me permitiu, num contexto de ameaças e todo tipo de hostilidade, liderar o enfrentamento da corrupção e do crime organizado no Espírito Santo.
A política que, cuidando das contas e das pessoas, colocou o Estado de pé, fazendo das terras capixabas uma referência de superação social e econômica.
Os legados e aprendizados dessa jornada, que motivam tantas expressões de consideração e carinho, seguirão sempre à disposição.
Muito obrigado pela sua confiança. Muito obrigado por confiar em mim.
Seguimos juntos.
Paulo Hartung.
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