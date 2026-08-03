Paulo Hartung não vai ser candidato em 2026: "Sigo com meus passos de incansável militância cidadã"

O ex-governador Paulo Hartung (PSD) não vai ser candidato nas eleições de 2026. Todos os sinais já indicavam que ele não entraria na corrida, como a coluna apostou. Nesta segunda-feira (03), ele cravou que vai seguir em "incansável militância cidadã". Ou seja, o nome de Hartung não vai aparecer nas urnas.





O ex-governador publicou uma nota nas redes sociais. " Tenho vivido dias de muita emoção. Nas ruas e nas redes, são inúmeros os gestos me estimulando a voltar a participar de eleições. Essas demonstrações tocam minha alma. Sou pura gratidão", diz o texto.









> Quer receber as publicações da coluna Letícia Gonçalves em primeira mão pelo WhatsApp? Clique aqui "Elas somam inspiração à caminhada que venho mantendo nos últimos anos e na qual permaneço, ainda mais fortalecido. Sigo com meus passos de incansável militância cidadã por uma realidade mais próspera, inclusiva e sustentável, no Espírito Santo e no Brasil. Nesse caminho, mantenho meu compromisso com a Política de ´p´´ maiúsculo."





A nota pode soar um pouco dúbia, mas a assessoria de imprensa do ex-governador enfatizou o trecho a respeito do caminho voltado à militância, como resposta à questão se ele vai ou não concorrer.





O ex-governador já deu declarações públicas de apoio ao ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) na corrida pelo governo do Espírito Santo, mas até agora deixava no ar a possibilidade de concorrer ao Palácio Anchieta ou ao Senado.





PARA ONDE VAI O PSD









Nos bastidores, hoje, a aposta é que a sigla vai voltar para os braços de Pazolini e deve até indicar o vice na chapa.