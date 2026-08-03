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Letícia Gonçalves

Paulo Hartung não vai ser candidato em 2026: "Sigo com meus passos de incansável militância cidadã"

Todos os sinais já indicavam que ele não iria disputar o pleito. Mas agora veio a confirmação

Publicado em 03 de Agosto de 2026 às 11:15

Públicado em 

03 ago 2026 às 11:15
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
Paulo Hartung, Economista, ex-governador do Estado do Espírito Santo
Paulo Hartung (PSD), ex-governador do Espírito Santo Foto: Ricardo Medeiros

O ex-governador Paulo Hartung (PSD) não vai ser candidato nas eleições de 2026. Todos os sinais já indicavam que ele não entraria na corrida, como a coluna apostou. Nesta segunda-feira (03), ele cravou que vai seguir em "incansável militância cidadã". Ou seja, o nome de Hartung não vai aparecer nas urnas.


O ex-governador publicou uma nota nas redes sociais. "Tenho vivido dias de muita emoção. Nas ruas e nas redes, são inúmeros os gestos me estimulando a voltar a participar de eleições. Essas demonstrações tocam minha alma. Sou pura gratidão", diz o texto.

"Elas somam inspiração à caminhada que venho mantendo nos últimos anos e na qual permaneço, ainda mais fortalecido. Sigo com meus passos de incansável militância cidadã por uma realidade mais próspera, inclusiva e sustentável, no Espírito Santo e no Brasil. Nesse caminho, mantenho meu compromisso com a Política de ´p´´ maiúsculo."

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A nota pode soar um pouco dúbia, mas a assessoria de imprensa do ex-governador enfatizou o trecho a respeito do caminho voltado à militância, como resposta à questão se ele vai ou não concorrer.

O ex-governador já deu declarações públicas de apoio ao ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) na corrida pelo governo do Espírito Santo, mas até agora deixava no ar a possibilidade de concorrer ao Palácio Anchieta ou ao Senado.

PARA ONDE VAI O PSD


Nos bastidores, hoje, a aposta é que a sigla vai voltar para os braços de Pazolini e deve até indicar o vice na chapa.


A íntegra da nota do ex-governador 

Vim falar de gratidão e compromisso. Tenho vivido dias de muita emoção.

Nas ruas e nas redes, são inúmeros os gestos me estimulando a voltar a participar de eleições.

Essas demonstrações tocam minha alma. Sou pura gratidão.

Elas somam inspiração à caminhada que venho mantendo nos últimos anos e na qual permaneço, ainda mais fortalecido.

Sigo com meus passos de incansável militância cidadã por uma realidade mais próspera, inclusiva e sustentável, no Espírito Santo e no Brasil. Nesse caminho, mantenho meu compromisso com a Política de "p" maiúsculo.


A política que me permitiu, num contexto de ameaças e todo tipo de hostilidade, liderar o enfrentamento da corrupção e do crime organizado no Espírito Santo.

A política que, cuidando das contas e das pessoas, colocou o Estado de pé, fazendo das terras capixabas uma referência de superação social e econômica.

Os legados e aprendizados dessa jornada, que motivam tantas expressões de consideração e carinho, seguirão sempre à disposição.

Muito obrigado pela sua confiança. Muito obrigado por confiar em mim.

Seguimos juntos.

Paulo Hartung.

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Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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