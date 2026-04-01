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Eleições 2026

Kassab confirma que PSD, atual partido de Hartung, vai apoiar Pazolini no ES

Conforme o presidente nacional da legenda, a decisão de endossar a candidatura do prefeito de Vitória ocorreu em reunião realizada nesta quarta-feira (1°)

Publicado em 01 de Abril de 2026 às 15:45

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

01 abr 2026 às 15:45
Kassab (C) reuniu-se com José Carlos da Fonseca Jr., Renzo Vasconcelos, Paulo Hartung e Aridelmo Teixeira (da esq. à dir.) Crédito: Reprodução
Partido Social Democrático (PSD) vai apoiar a candidatura de Lorenzo Pazolini (Republicanos) ao governo do Espírito Santo nas eleições deste ano. A informação foi confirmada em primeira mão à reportagem de A Gazeta, na tarde desta quarta-feira (1º), pelo presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab.
Conforme o presidente nacional do PSD, a decisão de endossar a candidatura do prefeito de Vitória, que oficializou renúncia do cargo, ocorreu em reunião realizada também nesta quarta-feira (1º), da qual teriam participado o presidente estadual do partido, o prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos, o ex-governador Paulo Hartung (PSD), José Carlos da Fonseca Jr. e Aridelmo Texeira (PSD).
“Tivemos uma reunião e ficou definido com o presidente do partido que o PSD terá participação na eleição majoritária no Espírito Santo. O PSD estará desse lado (do lado do projeto que tem Pazolini como candidato ao governo)”, afirmou Kassab.

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Questionado sobre a participação de outros nomes da legenda no pleito de outubro, entre eles Paulo Hartung, Kassab não sentenciou sobre qual será o papel o ex-governador na corrida eleitoral. O presidente nacional do PSD limitou-se a dizer que Hartung estaria apto a integrar qualquer cenário, indo de governador a deputado estadual, se assim o decidir.
Nas redes sociais, Renzo disse que tem um bom diálogo com o vice-governador Ricardo Ferraço, que tentará se eleger como chefe do Executivo estadual na eleição deste ano. No entanto, apesar da proximidade, as orientações do Kassab levaram o partido a se aproximar do Republicanos no Espírito Santo.

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