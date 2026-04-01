Kassab confirma que PSD, atual partido de Hartung, vai apoiar Pazolini no ES

Kassab (C) reuniu-se com José Carlos da Fonseca Jr., Renzo Vasconcelos, Paulo Hartung e Aridelmo Teixeira (da esq. à dir.) Crédito: Reprodução

“Tivemos uma reunião e ficou definido com o presidente do partido que o PSD terá participação na eleição majoritária no Espírito Santo. O PSD estará desse lado (do lado do projeto que tem Pazolini como candidato ao governo)”, afirmou Kassab.

Questionado sobre a participação de outros nomes da legenda no pleito de outubro, entre eles Paulo Hartung, Kassab não sentenciou sobre qual será o papel o ex-governador na corrida eleitoral. O presidente nacional do PSD limitou-se a dizer que Hartung estaria apto a integrar qualquer cenário, indo de governador a deputado estadual, se assim o decidir.