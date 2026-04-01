A renúncia de Pazolini, os riscos e as chances do prefeito de Vitória

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini Crédito: Reprodução/Câmara de Vitória

Como já era esperado, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), formalizou, nesta quarta-feira (1º), a renúncia ao mandato para disputar as eleições de 2026. Ele enviou um ofício à Câmara Municipal, em que apresentou renúncia "irrevogável", a contar de 4 de abril, cumprindo assim o prazo estipulado pela legislação eleitoral.

Pazolini é pré-candidato ao governo do Espírito Santo. A vice-prefeita, Cris Samorini (PP), vai assumir o comando da prefeitura no lugar dele, até o fim do mandato, em 31 de dezembro de 2028.

"Com fundamento no art. 109 da Lei Orgânica do Município de Vitória, dirijo-me a Vossa Excelência para, de forma expressa, solene, irrevogável e irretratável, apresentar minha renúncia ao cargo de Prefeito Municipal de Vitória, com efeitos a partir de 4 de abril de 2026, para os fins previstos no art. 14, § 6°, da Constituição da República", diz a carta de renúncia, dirigida ao presidente da Câmara, Anderson Goggi (Republicanos).

"A presente decisão é formalizada em estrita observância à ordem constitucional e ao regime jurídico aplicável à desincompatibilização para participação no pleito eleitoral, sendo encaminhada a esta Augusta Casa Legislativa para o devido conhecimento e adoção das providências institucionais cabíveis."

Arquivos & Anexos A carta de renúncia de Lorenzo Pazolini Veja a íntegra do texto enviado à Câmara de Vitória Tamanho do arquivo: 472kb Baixar

A decisão de Pazolini envolve riscos e chances. Ele é um pré-candidato competitivo, como atestam pesquisas de intenção de voto.

Aliados do político da Capital apostam que a disputa eleitoral vai ser "geracional", ou seja, que o fato de o prefeito ser mais jovem e ter exercido menos mandatos que os concorrentes deve favorecê-lo.

Seria uma onda de "renovação", em meio ao fim do revezamento protagonizado por Renato Casagrande (PSB) e Paulo Hartung (PSD) no comando do Executivo estadual desde 2002.

Essa é uma tese que ainda tem que ser provada nas urnas.

Se não for eleito, Pazolini terá aberto mão de pouco mais de dois anos de mandato em Vitória. Afinal, trata-se de uma renúncia, não uma licença do cargo.

Registrei logo no início desta coluna que o ofício enviado à Câmara Municipal não surpreendeu. Isso porque há tempos o prefeito movimenta-se como pré-candidato.

Em janeiro, por exemplo, o prefeito da Capital pediu férias-prêmio à Polícia Civil. Ele é delegado licenciado para exercer o mandato, mas, uma vez fora do cargo, poderia ser designado imediatamente para voltar a dar expediente na PC, em meio à campanha eleitoral.

Para evitar esse contratempo, Pazolini solicitou as férias-prêmio , com duração de três meses, que foram concedidas. Ou seja, ele preparou o terreno para a decisão anunciada nesta quarta.

ALIADOS

Politicamente, Pazolini também tem se articulado, principalmente por intermédio do presidente estadual do Republicanos, Erick Musso.

A aliança partidária desenhada até agora não é muito numerosa. A maioria dos partidos e lideranças políticas do estado está no palanque do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), também pré-candidato ao Palácio Anchieta.

O Republicanos chegou a flertar com o PL, presidido no Espírito Santo pelo senador Magno Malta, mas este não descarta lançar candidatura própria ao Palácio.

Resta o PSD do ex-governador Paulo Hartung. O partido é presidido, no estado, pelo prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos.

Renzo e Pazolini, aliás, reuniram-se nesta quarta em Vitória. O prefeito da Princesinha do Norte voltou a flertar com Ricardo e com o governador Renato Casagrande (PSB), mas agora emitiu, mais uma vez, sinais de proximidade com o colega da Capital.

Lorenzo Pazolini e Renzo Vasconcelos Crédito: Instagram/@erickmusso

Na última segunda-feira (30), uma foto ilustrou como estão as relações políticas de Pazolini. Ele apareceu ao lado do deputado federal Evair de Melo (PP), do ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD), e do ex-prefeito de Guarapari Edson Magalhães.

Paulo Hartung, que não participou do encontro, compartilhou a imagem no Instagram com o seguinte comentário: "Bom time para o ES".

Guerino Zanon, Edson Magalhães, Evair de Melo e Lorenzo Pazolini Crédito: Instagram/@lorenzopazolini

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (PSDB), também havia se aproximado de Pazolini, mas já voltou para o lado de Casagrande e não descarta apoiar Ricardo.

https://www.agazeta.com.br/colunas/leticia-goncalves/arnaldinho-quem-investe-em-vila-velha-merece-continuar-no-governo-do-es-0326

O principal escudeiro do prefeito de Vitória, porém, segue sendo Erick Musso. O presidente estadual do Republicanos divulgou nota nesta quarta em que exalta o projeto eleitoral de Pazolini: