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Eleições 2026

Euclério reage: "Não acredito em interferência para impor candidatura"

MDB nacional endossou pré-candidatura de Rose de Freitas ao Senado. Mas futuro presidente estadual frisou que decisão cabe ao MDB-ES

Públicado em 

31 mar 2026 às 16:51
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Euclério Sampaio, prefeito de Cariacica
O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, vai assumir a presidência do MDB-ES no dia 2 de maio Crédito: Vitor Jubini
Após o MDB nacional endossar a pré-candidatura da ex-senadora Rose de Freitas ao Senado, o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, reagiu. Ele vai assumir a presidência estadual do partido na próxima quinta-feira (2).
"Aqui temos um diretório eleito. Não acredito que Brasília vai tentar fazer interferência para impor uma candidatura", afirmou à coluna, nesta terça-feira (31).
Euclério já havia dito, no último dia 27, que caberá à Executiva estadual a decisão de lançar ou não um nome ao Senado.
O próprio prefeito de Cariacica, até aquela data, era pré-candidato a uma cadeira na Câmara Alta, mas desistiu de concorrer.
Ele reafirmou, nesta terça, que a prioridade do MDB é a eleição de Ricardo Ferraço ao governo do Espírito Santo:
"O MDB vai fazer o que for melhor para o nosso projeto principal, que é o Ricardo"
Euclério Sampaio (MDB) - Prefeito de Cariacica
Já o MDB nacional foi enfático, em publicação no X (antigo Twitter): 
Tuíte do MDB nacional em apoio a Rose de Freitas
Tuíte do MDB nacional em apoio a Rose de Freitas Crédito: Reprodução
Está evidente, portanto, um conflito interno na sigla, entre os ditames da direção nacional e os da estadual.
A primeira topa lançar duas candidaturas majoritárias ao mesmo tempo no Espírito Santo — ao governo e ao Senado. 
A segunda prefere ter apenas candidato ao Palácio e, assim, abrir espaço para outros partidos aliados na corrida por uma vaga de senador. 
De fato, o diretório estadual foi eleito pelos filiados em fevereiro.
Ricardo foi reconduzido como presidente estadual, mas como está prestes a assumir o governo do estado, após a renúncia de Renato Casagrande (PSB), vai dar lugar, no partido, ao 1º vice, Euclério.
O comando estadual tem mandato até março de 2028, de acordo com o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Se fosse um órgão provisório, não eleito, uma eventual intervenção nacional para garantir a candidatura de Rose ao Senado seria juridicamente mais simples e mais provável.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, onde exerce a função de editora-adjunta desde 2020.

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