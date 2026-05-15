Reta final do IR 2026: veja dicas para evitar erros na declaração

Neste ano, a fiscalização está mais rigorosa devido ao novo modelo de cruzamento de dados que utiliza o eSocial e a EFD-Reinf, em substituição à antiga Dirf. A mudança gerou um aumento no número de declarações retidas na malha fina, o que corresponde a quase 7% das entregas feitas até o fim de abril.





De acordo com o advogado tributarista Teuller Moraes, o Fisco tem mudado de perfil: “Estamos deixando para trás a postura da administração tributária repressiva e reativa, substituída por uma gestão que antecipa os problemas dos contribuintes e os orienta antes de qualquer ação”.





Por isso, deixar a declaração para os últimos dias pode aumentar a chance de falhas, como erros de digitação, classificação incorreta de rendimentos — como férias e 13º salário —, além de valores duplicados em despesas médicas.





Para garantir que sua declaração seja enviada corretamente, confira as principais orientações de Moraes: