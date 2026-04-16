IR 2026: saiba como obter restituição máxima sem risco de cair na malha fina

De acordo com a Receita Federal, os gastos 100% dedutíveis, ou seja, que não possuem limite de valor são despesas médicas e pensão alimentícia judicial.





Isso significa que consultas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos podem ser restituídas integralmente. Também entram nessa conta despesas hospitalares, exames laboratoriais, aparelhos ortopédicos e próteses médicas ou dentárias.





Mas tome cuidado! Medicamentos comprados em farmácias não são dedutíveis, a menos que estejam incluídos em nota fiscal emitida por um hospital.



