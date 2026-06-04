Para ganhar do CDI, esqueça o CDI

Pergunte a qualquer multimilionário(a) como ele(a) construiu admirável resultado. É praticamente consenso que a resposta não será: “eu só estava tentando ganhar do CDI.” Estudos como o Capgemini World Wealth Report e o UBS Billionaire Ambitions Report apontam que pessoas com grandes patrimônios construíram riqueza empreendendo ou herdaram suas fortunas.





Em nenhuma possibilidade, o CDI (ou taxas equivalentes em outros países) teve papel central na estratégia. Curiosamente, um CDI mais baixo teria até ajudado bastante. Para entender essa dinâmica, é preciso reconhecer que a taxa DI (comumente chamada de CDI) nada mais é do que o quanto seu dinheiro deveria render no curtíssimo prazo (liquidez diária).





Faz muito sentido comparar os investimentos líquidos ao CDI. Um exemplo claro é a poupança, que hoje rende 0,5% ao mês mais TR (Taxa Referencial). Esse resultado é inferior à taxa DI oferecida por muitos CDBs no mercado, já pagando o imposto no resgate, e com o mesmo nível de risco (emissão bancária coberta pelo Fundo Garantidor de Crédito). De fato, investir em poupança é “deixar dinheiro na mesa”.