Além da rentabilidade: o verdadeiro valor de quem cuida do seu dinheiro

Quando pensamos em contratar um bom profissional do mercado de investimentos, a primeira métrica que vem à mente é quase sempre a mesma: rentabilidade. "Será que esse profissional vai fazer meu dinheiro render mais do que se eu estivesse investindo sozinho(a)?" Embora a construção de um portfólio robusto seja fundamental, um recente estudo global aponta que o verdadeiro valor dessa relação vai muito além dos gráficos de performance. Ele reside em duas moedas cada vez mais escassas: a nossa paz de espírito e o nosso tempo.

Publicado pela Vanguard, em junho de 2025, e intitulado "The emotional and time value of advice", o estudo joga luz sobre o que realmente acontece quando delegamos a gestão do patrimônio a um profissional qualificado. Ao ouvir mais de 12.000 investidores, foi possível quantificar algo intangível: quem tem assessoria financeira dorme melhor e vive com menos pressa.

O dinheiro é, historicamente, uma das maiores fontes de ansiedade para as famílias. A pesquisa revelou que investidores que contam com assessoria profissional de qualidade têm aproximadamente metade da probabilidade de experimentar altos níveis de estresse financeiro em comparação com aqueles que tentam gerenciar tudo sozinhos.

Não se trata apenas de evitar o negativo, mas de promover o positivo. Cerca de 86% dos clientes bem assessorados relataram ter uma "paz de espírito" significativamente maior ao pensar em suas finanças. Isso acontece porque a assessoria de excelência atua como um amortecedor emocional. Nos momentos de turbulência do mercado, ter um piloto experiente no comando evita que tomemos decisões precipitadas baseadas no medo (um dos principais erros que corroem o patrimônio a longo prazo).

Talvez o dado mais impressionante para empresários e executivos seja a economia de tempo. O estudo calculou que a assessoria financeira devolve ao investidor, em média, duas horas por semana. Isso soma mais de 100 horas por ano.

Pense por um instante: o que você faria com 100 horas extras? A pesquisa mostra que a maioria dos investidores usa esse tempo para lazer (49%), para estar com a família (35%) e para cuidar da saúde (29%). Estamos falando de mais de duas semanas inteiras de trabalho que deixam de ser gastas decifrando planilhas complexas ou acompanhando o sobe e desce da bolsa, para serem investidas em áreas importantes da vida.

Além disso, há um ganho invisível de produtividade no seu próprio trabalho. O estresse financeiro distrai. Trabalhadores que gerenciam suas finanças sozinhos perdem, em média, 3,8 horas semanais de foco no trabalho devido a preocupações com dinheiro. Com o suporte adequado, essa distração cai drasticamente, gerando um ganho de produtividade estimado em até US$ 5.850 por ano, por pessoa, nos Estados Unidos.

O curioso é que quase ninguém contrata um bom assessor pensando nisso. Segundo o estudo, 87% das pessoas buscam ajuda focadas apenas na expertise técnica de investimentos. Apenas 38% consideram a economia de tempo como um fator inicial. No entanto, após iniciarem o relacionamento, 76% reconhecem que a economia de tempo se tornou um dos maiores benefícios.

Em um mundo onde a informação é abundante, mas a sabedoria é rara, o papel do assessor financeiro evoluiu. Bons profissionais deixaram de ser apenas seletores de ativos para se tornarem guardiões do tempo e da serenidade dos clientes.

No final das contas, o melhor investimento não é apenas aquele que traz o maior retorno percentual, mas aquele que permite que você aproveite a riqueza que construiu com quem você ama, sem a sombra da preocupação constante. A decisão certa sobre o seu dinheiro deve, acima de tudo, lhe proporcionar liberdade.

