Saúde física e mental: o ativo mais valioso do investidor de longo prazo

Nos investimentos, entendemos a relevância da construção de patrimônio, a mágica dos juros compostos e a importância dos aportes consistentes para o longo prazo. Nossa meta é clara: garantir a sonhada renda passiva que nos permitirá desfrutar de uma aposentadoria tranquila e financeiramente segura.



Mas uma pergunta que tenho me feito cada vez mais é: de que adianta ter a conta bancária recheada se nossa saúde não nos permitir usufruir dessa liberdade?

Investir hoje na saúde vai sustentar seus sonhos no futuro. Crédito: Imagem criada por IA – ChatGPT / OpenAI

cuidar do corpo é o investimento mais inteligente para o longo prazo

Recentemente, conversei com o Dr. Fábio Pimenta, médico do exercício e acadêmico, que atende em uma bela clínica que leva seu nome. Clique aqui para assistir à entrevista na íntegra.

Dr. Fábio palestrou no 1º Congresso Internacional de Metabolômica em São Paulo, e é um especialista em longevidade funcional, um conceito que deve ser parte integrante de qualquer planejamento financeiro sério.

A dívida de longo prazo da má saúde

O desafio de hoje não é apenas viver mais, mas sim ter qualidade de vida ao envelhecer. Na entrevista, Dr. Fábio comparou a negligência com a saúde a uma dívida de longo prazo com juros altíssimos. O corpo tem uma "reserva funcional", mas maus hábitos (como sono inadequado, má alimentação e sedentarismo) geram um passivo metabólico. Assim como um investidor que adia seu planejamento para a aposentadoria, quem adia o cuidado com a saúde paga um preço elevado no futuro.

A analogia é perfeita. Se você investe apenas o que "sobra" no final do mês, os objetivos financeiros de uma boa aposentadoria podem não ser alcançados. Na saúde, se você só cuida do corpo quando "sobra" tempo ou energia, você está acumulando doenças.

Citando Sócrates, Dr. Fábio ressaltou: “Saúde não é tudo, mas tudo sem saúde não é nada.”

Imagine a curva exponencial dos juros compostos. Ela demora décadas para decolar, e o maior crescimento acontece na fase mais madura da vida. É nesse momento que muitos se deparam com o revés da saúde.

Dr. Pimenta compartilha um dado chocante: algumas estimativas mostram que 80% do patrimônio que um indivíduo acumula na vida é gasto com doenças nos dois últimos anos de vida. Pense nisso: anos de esforço e disciplina financeira podem ser consumidos por um passivo de saúde que poderia ter sido evitado.

O próprio Warren Buffett, uma lenda em longevidade no mercado, certa vez convidou alunos de uma escola a imaginar que eles deveriam escolher qualquer carro no mundo para ter o resto da vida como seu único automóvel. Nesse caso, Buffett supôs que todos eles cuidariam muito bem dos seus carros. Por que seria diferente com o único corpo que temos?

A pandemia de Covid-19 expôs de forma brutal o novo imperativo da longevidade, mudando o foco de "viver mais" para "viver bem", uma vez que a capacidade de resistir à doença e se recuperar dela esteve diretamente ligada à reserva funcional e à disciplina na manutenção dos pilares de saúde (dieta, exercício, sono e estresse).

Conforme defende Dr. Fábio Pimenta, essa crise global reforçou que o corpo é o único "carro" que teremos para a vida e, assim como o planejamento financeiro de longo prazo, exige um investimento ativo e diário em saúde física e mental para que os anos adicionais sejam desfrutados com independência e qualidade.

Dr. Fábio ainda enfatiza que o investimento em saúde é extremamente lucrativo. Citando a estatística americana de que cada dólar investido em prevenção retorna sete dólares, ele demonstra que prevenir é muito mais racional do que remediar, tanto para o indivíduo quanto para o Estado.

Os pilares para o seu "Portfólio de Longevidade"

Dr. Fábio Pimenta aponta quatro pilares para você blindar seu ativo mais importante:

Hábito alimentar (dieta personalizada): esqueça as modas. É sobre a consistência e a adequação do que você come às suas necessidades;

Exercício físico prescrito: Dr. Fábio diferencia atividade física (movimento casual) de exercício físico (diário, mensurado, com objetivo e que te tira da zona de conforto). É a disciplina do exercício que libera substâncias protetoras no corpo;

Qualidade do sono: o sono ruim é um débito diário que o corpo paga com juros, acumulando envelhecimento e doenças; e

Controle do estresse e socialização: o bem-estar mental e as conexões sociais são cruciais para um sistema imunológico e metabólico forte.

A chave, segundo o especialista, não é a intensidade esporádica, mas a persistência. "O indivíduo que se exercita há 10 anos estará melhor do que aquele que pratica há cinco. É um efeito de longo prazo", ele afirma, ecoando o princípio dos juros compostos: o esforço contínuo e modesto supera o esforço ocasional e grandioso.

Se você está investindo para acumular patrimônio por 30 ou 40 anos, precisa garantir que estará em condições plenas de usufruir dele. Invista ativamente na sua saúde.

Busque avaliação profissional, como a que o Dr. Pimenta oferece em sua clínica. A metabolômica pode traçar seu mapa de funcionamento interno, mostrando onde estão os gargalos e como otimizar seu "motor" biológico.

Seja um investidor completo. O segredo da longevidade financeira reside em garantir que você terá tempo e saúde para usufruir da renda passiva que tanto lutou para construir.

Assista à entrevista na íntegra clicando aqui e bons investimentos!

