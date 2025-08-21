Transforme seu patrimônio em uma fonte de renda - Parte 1

Para gerar renda a partir do seu patrimônio, o primeiro passo é preservar seu poder de compra. Isso garantirá que a renda futura esteja sempre protegida contra a inflação.

Vamos a um exemplo: imagine que R$ 1 milhão deva gerar uma renda de, digamos, R$ 60 mil anuais (6% ao ano). Se você gastar todos os rendimentos, ao final do ano, ainda terá os mesmos R$ 1 milhão.

Gerar renda do patrimônio exige mais que bons investimentos: requer superar a inflação e proteger o capital principal Crédito: Shutterstock

O grande problema é que a inflação corrói o valor da moeda, fazendo com que um milhão, daqui a um ano, valha menos do que um milhão hoje. Consequentemente, a renda gerada por esse montante no futuro também terá um poder de compra menor.

Aqui, introduzimos um conceito importante: rentabilidade real. Em termos simples, essa rentabilidade é o ganho que supera a inflação.

Se a sua renda desejada de R$ 60 mil for alcançada acima da inflação, você conseguirá preservar o poder de compra tanto da renda futura quanto do seu capital principal. No nosso exemplo, deveríamos buscar 6% ao ano de rentabilidade real. Então, se a inflação for de 5% no período, nosso objetivo de rentabilidade nominal seria de 11%.

Nesse caso, o investidor poderia resgatar R$ 60 mil no ano, sabendo que seus R$ 1 milhão acompanhariam a inflação, se tornando R$ 1.050.000 depois de 12 meses.

A importância da sua inflação pessoal

Cabe um parêntese: teoricamente, a inflação usada nos cálculos deveria ser baseada na sua própria cesta de consumo, que pode ser diferente do IPCA (o índice oficial de inflação no Brasil). Por exemplo: se você faz duas viagens internacionais por ano, sua inflação pessoal deverá estar mais atrelada à variação do dólar do que ao IPCA.

Para calcular sua inflação pessoal, você pode estimar quais gastos pertencem aos grupos medidos pelo IBGE: alimentação, vestuário, educação, comunicação, etc.

Com o percentual da sua despesa destinado a cada um desses grupos, você pode estimar a média ponderada da sua inflação.

Exemplo: se um indivíduo gasta 70% com alimentação e 30% com habitação, e a inflação desses grupos foi de 4% e 6%, respectivamente, a inflação pessoal seria: 70% x 4% + 30% x 6% = 4,6%.

Você pode encontrar a inflação por grupos no site do IBGE ou, se preferir uma abordagem mais detalhada, registrar os preços dos principais produtos e serviços que consome em intervalos anuais. Comparando os valores, é possível calcular a inflação de cada item e, consequentemente, a inflação ponderada.

O próximo passo

Agora que entendemos a importância da rentabilidade real, podemos buscar os investimentos que proporcionam esse fluxo de capital. Para isso, precisaremos introduzir mais um conceito fundamental: valor intrínseco.

Na prática, ao construir um portfólio de ativos com valor intrínseco, podemos gerar renda com base na rentabilidade real.