Investir é uma escolha diária: comece com R$ 7 e transforme sua vida

O que falta para você fazer parte do time dos investidores? Dinheiro? Conhecimento? Disciplina? Não! Ser investidor é uma escolha diária. Não se faz músculos em apenas um dia. Tal qual é uma carteira de investimentos. Imagine mudar o rumo da sua vida com decisões diárias, em curto espaço de tempo.



Todos os dias, você tem a oportunidade de ser um investidor, de deixar de ser refém do sistema bancário que lucra com o mercado de crédito. Portanto, se você quer viver uma vida diferente e deixar de ser deficitário, o primeiro passo é decidir começar.

O importante é abandonar as desculpas e fazer, todo dia, a escolha de ser um investidor. Crédito: Freepik

Chega de viver no sufoco! Por mais que o nível de maturidade em finanças seja baixo, não há como errar ao começar com pouco e na renda fixa de qualidade (Tesouro Direto Selic, CDB a 100% do DI de bancos sólidos e Fundos Simples Referenciados no DI com baixa taxa de administração). Decida-se! Saia do vermelho e volte a respirar! A prática aperfeiçoa a teoria e não o contrário. O objetivo é acionar o gatilho do “ser investidor”, como se fosse o primeiro dia na academia.

Segundo a personal trainer Thais Lemos, "mais importante que a intensidade é a constância: a disciplina de fazer o que precisa ser feito, dia após dia." E tudo isso vem da escolha diária de continuar. Dessa forma, todo dia em que você decide ser um investidor, você além de evitar gastos supérfluos, fortalece a mente e prossegue no plano de criar “músculos” na sua carteira de investimentos.

Para você que ainda está em cima do muro duvidando da tática “Apenas Comece!” Quantas vezes você ficou pensando, enquanto a vida passou e você não saiu do lugar? Abandone as desculpas e comece, nem que seja com R$ 7, um valor simbólico de R$ 1 por cada dia da semana.

Em síntese, o importante é fazer, todo dia, a escolha de ser um investidor e aperfeiçoar com a prática, não pensar em aprender primeiro, fazer todos os cursos disponíveis para, depois, iniciar no mundo das finanças.

