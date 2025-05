Como a geração Z foi seduzida pelo consumo disfarçado de estilo de vida

Há um movimento dentro do estudo sobre consumo que é a análise de tendências de comportamento. As consultorias começam a estudar o público adolescente e jovem de hoje para saber o que eles consumirão quando entrarem no mercado de trabalho e serem donos do próprio dinheiro. Com isso, o adulto de hoje pensa que tem escolha, mas o marketing preparou o que é consumido no presente de 10 a 15 anos atrás.



Não há problema com o marketing, o problema é não haver disseminação de informação sobre o que é o marketing. Afinal, você não precisa de licença para ser livre; você pode escolher entre manter um estilo clássico ou adotar as tendências de mercado. O poder de escolha tem que ser do cidadão. Não só achar o que foi projetado para ele consumir.