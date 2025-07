Conheça a Bolsa de Valores e transforme sua forma de investir

A B3 ou [B]³ — referência às letras iniciais de Brasil, Bolsa, Balcão — é a bolsa de valores brasileira. Está localizada em São Paulo e funciona como uma entidade autorregulada, sob o guarda-chuva da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Seu principal índice é o Ibovespa. Contudo, a maioria dos brasileiros sequer tem a curiosidade de ler sobre a B3. Seria sensacional se fosse regular a visita de grupos escolares à sede da bolsa de valores. No prédio em São Paulo, há o Centro de Memórias .

A organização e a disposição de toda a estrutura administrativa do museu são impressionantes. A missão, a visão e os valores são bem definidos e objetivos:

“Ser um museu acessível, inclusivo e diverso, que promove conhecimento e visões históricas sobre bolsas de valores no Brasil, debatendo presente e futuro por meio do diálogo e do pluralismo de ideias.”