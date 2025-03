Supere o medo de errar e a autossabotagem para começar a investir

Complexo? Não! Mais fácil do que se imagina. Basta começar a formulação do orçamento de forma afirmativa na cabeça (imagine um ponto no meio da testa). Agora, diga: “Ficou bom! Vou colocar no papel e melhorar”. Vá para a prática, aperfeiçoe, rascunhe, rasgue, jogue fora, comece de novo. Quebre a resistência! Só consegue flutuar no mar quem resiste e fura as primeiras ondas.