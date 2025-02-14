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Busca por conhecimento

Quebrando tabus: falar sobre dinheiro transforma sua vida financeira

Quanto mais você souber sobre o assunto, mais fácil será falar sobre ele; volume de informações e de vocabulário incrementam o poder comunicativo de cada pessoa

Publicado em 14 de Fevereiro de 2025 às 08:50

Públicado em 

14 fev 2025 às 08:50
Carol Campos

Colunista

Carol Campos

Coluna Cássia Clésio - Você sabia que pode ter seu dinheiro de volta ou diminuir o custo do IPTU, ITR, ITD e ITBI?
Educação financeira vem de conhecimento Crédito: Shutterstock
Verbalizar os pensamentos, as perguntas e as dúvidas sobre dinheiro é uma ferramenta excepcional para ativar a vontade de ser um investidor.
Há quem julgue ser uma tarefa difícil falar sobre dinheiro; mas não é! Basta separar o que é invasão de privacidade do que é busca de conhecimento.
Ademais, mais importante que o conteúdo de uma conversa, é importante saber o modo como se fala do assunto. O que separa o complicado do descomplicado é uma linha tênue, chamada comunicação.
Diante disso, falar sobre dinheiro traz à luz maneiras inteligentes de buscar soluções e evitar a pior escravidão que existe no mundo moderno: o endividamento.
Que tal falar sobre dinheiro neste final de semana? Converse com seus amigos e familiares. Lembre-se do "CHÁ" da Administração: Competências, Habilidades e Atitudes. Quanto mais competente ficamos em um assunto, mais habilidades adquirimos e mais atitudes positivas advêm dessa prática. Atitudes viram rotina, que viram hábitos e, nesse caso, hábitos saudáveis.

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Educação financeira vem de conhecimento, não de sorte. Tabu não torna as pessoas ricas, o que as tornam bem-sucedidas é conhecimento, dedicação e decisão. Não se trata de poucos ou muitos recursos, a questão é dono do seu dinheiro. A decisão está nas suas mãos. Quem não conhece o caminho, cai no caminho mais fácil e perigoso. Esse caminho é tenebroso, traz prazer imediato e endividamento sem fim.
Portanto, lute contra o déficit educacional financeiro, busque conhecimento. Quanto mais souber sobre o assunto, mais fácil é falar dele. Volume de informações e de vocabulário incrementam o poder comunicativo de cada cidadão.
Enfim, trata-se de avançar na capacidade de falar sobre dinheiro, sobre vantagens e desvantagens de não conhecer sobre o assunto. Não de sair por aí, escancarando as finanças. Austeridade é importante, elegante e eficaz.

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Carol Campos

E administradora, especialista em Gestao de Recursos Humanos e profissional certificada Anbima CPA-10 e CPA-20. Tem 23 anos de experiencia com orcamento, investimentos e planejamentos previdenciario e sucessorio. Trabalha com ESG e na prevencao de lavagem de dinheiro.

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