Quebrando tabus: falar sobre dinheiro transforma sua vida financeira

Educação financeira vem de conhecimento Crédito: Shutterstock

Verbalizar os pensamentos, as perguntas e as dúvidas sobre dinheiro é uma ferramenta excepcional para ativar a vontade de ser um investidor.

Há quem julgue ser uma tarefa difícil falar sobre dinheiro; mas não é! Basta separar o que é invasão de privacidade do que é busca de conhecimento.

Ademais, mais importante que o conteúdo de uma conversa, é importante saber o modo como se fala do assunto. O que separa o complicado do descomplicado é uma linha tênue, chamada comunicação.

Diante disso, falar sobre dinheiro traz à luz maneiras inteligentes de buscar soluções e evitar a pior escravidão que existe no mundo moderno: o endividamento.

Que tal falar sobre dinheiro neste final de semana? Converse com seus amigos e familiares. Lembre-se do "CHÁ" da Administração: Competências, Habilidades e Atitudes. Quanto mais competente ficamos em um assunto, mais habilidades adquirimos e mais atitudes positivas advêm dessa prática. Atitudes viram rotina, que viram hábitos e, nesse caso, hábitos saudáveis.

Educação financeira vem de conhecimento, não de sorte. Tabu não torna as pessoas ricas, o que as tornam bem-sucedidas é conhecimento, dedicação e decisão. Não se trata de poucos ou muitos recursos, a questão é dono do seu dinheiro. A decisão está nas suas mãos. Quem não conhece o caminho, cai no caminho mais fácil e perigoso. Esse caminho é tenebroso, traz prazer imediato e endividamento sem fim.

Portanto, lute contra o déficit educacional financeiro, busque conhecimento. Quanto mais souber sobre o assunto, mais fácil é falar dele. Volume de informações e de vocabulário incrementam o poder comunicativo de cada cidadão.