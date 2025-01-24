A escolha do melhor investimento passa pela análise do caminho crítico

Excesso de opções no mundo dos invetimentos torna a escolha mais complexa Crédito: Pexels

Escolha é um substantivo feminino definido como o ato de escolher. Há uma segunda definição que é a preferência que se dá a alguma coisa que se encontra entre outras; predileção. Nas Ciências Econômicas, definimos como Custo de Oportunidade, que representa o valor perdido ao optar por uma alternativa em detrimento de outra.

À primeira vista, parece ser a mesma coisa; entretanto, há uma diferença sutil. Quando observamos a Língua Portuguesa, há um tom positivo, afinal, poder escolher é uma grande liberdade. Porém, ao analisarmos as teorias econômicas, observamos um tom negativo, a necessidade de dar valor ao que não foi escolhido. Soa paradoxal! A Economia Comportamental entra nessa linha tênue entre o que é princípio básico e geral e o que contradiz as crenças compartilhadas pela maioria.

Ademais, pode-se concluir que hoje, no mundo dos investimentos, há um excesso de opções. Isso, torna a escolha mais complexa, o que contraria o senso comum. Ter muitas opções tem “estragado” a qualidade do investir, principalmente da maioria da população que precisa trabalhar muito para viver com pouco e investir um pequeno percentual.

Todavia, deve-se reconhecer que o alargamento de opções proporcionou uma maior acessibilidade ao mundo dos investimentos. Por isso, o tema desse artigo. Na gestão de projetos, algo muito comum na área de administração, o método do caminho crítico possibilita identificar as tarefas necessárias para a conclusão de um projeto. Ao trazer esse método para as finanças pessoais, prova-se que o excesso de opções para investir desvirtua do melhor caminho. O que precisa ser feito? Focar no que é necessário, esvaziar as outras vias acessíveis para a grande escolha.

Portanto, ao começar a se colocar como primeira pessoa a ser digna de receber um percentual do fruto do seu trabalho, foque no que é urgente: reserva de emergência. Essa, obrigatoriamente, deve estar em uma renda fixa, logo não é hora de depreender muito tempo no estudo da renda variável. Tal atitude diminuirá suas opções e possibilitará estar mais perto de fazer a análise do caminho crítico com excelência. Sem isso, corre-se o risco de o projeto de ser um investidor ser interrompido por falta de análise e estudo.

Ao estudar as etapas do projeto de construção de riqueza e abundância, verá que cada aprendizado pode vir em sua etapa correspondente. Quando estiver prestes a chegar na conclusão da construção da reserva de emergência é hora de antecipar e de aprofundar os conhecimentos que proporcionarão acompanhar a inflação e até superá-la. Agora sim, cabe abrir o leque de opções para um perfil moderado. Mas não abra muito. Alguns investimentos arrojados e agressivos só devem ser iniciados após consolidação do perfil moderado.

Por fim, é preciso voltar na sua primeira proposta e revisar seu perfil, visto que o ser humano e seus desejos são mutáveis, para, então, poder chegar ao perfil agressivo. Mas nem por isso, é preciso investir em todas as opções existentes (o que é muito difícil!). Crie princípios e regras próprias.

Seguem mais exemplos: se você gosta de empresas que contribuam para a preservação e restauração do meio ambiente, que sigam regras de inclusão e de diversificação e, ainda, sigam as leis e as regras, a melhor opção é investir em fundos de ações que tenham no seu portifólio empresas ESG e até mesmo comprar diretamente tais empresas na Bolsa de Valores. Se você é um esportista e ama o que faz, conhece o mercado, pode investir em ações de fabricantes de insumos, de materiais e de equipamentos para sua área. Seja eficiente e eficaz na escolha necessária para sentir-se um investidor que tomou uma boa decisão.