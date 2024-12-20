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Educação financeira

Meta para 2025: aprender a investir e garantir o dinheiro do dia a dia

É importante colocar como prioridade investir em si próprio, através de uma aplicação financeira e, depois, pagar com sobra os custos diários; sem isso, torna-se uma tarefa hercúlea prosperar na missão de ser um investidor

Publicado em 20 de Dezembro de 2024 às 08:20

Públicado em 

20 dez 2024 às 08:20
Carol Campos

Colunista

Carol Campos

Enorme é a quantidade de pessoas que começaram a rever as prioridades para 2025 neste final de ano. Alguns pensarão sobre isso depois do carnaval e alguns vão viver à espera de milagres diários, sem qualquer planejamento. Há quem focará mais na saúde; outros, na família. Há quem definiu que 2025 será um novo ano na carreira.
 Mas poucos planejaram gastar menos do que fazem de receita e, enquanto isso, concomitantemente, buscar novos meios de fazer dinheiro extra com uma segunda renda e com renda passiva.
Sem colocar como prioridade investir em si próprio, através de uma aplicação financeira e, depois, pagar com sobra os custos do dia a dia, torna-se uma tarefa hercúlea prosperar na missão de ser um investidor.
Mulher estudando sobre investimentos
Mulher estudando sobre investimentos Crédito: Freepik
Entretanto, ao começar a investir de forma constante no primeiro dia de recebimento da renda, é possível chegar à posição de investidor. Repare que não é sobre valor. É sobre prioridade e sobre constância.
Não queira aprender tudo sobre investimentos. O período é de alta da Taxa Selic, trajetória bem definida na última Ata do Copom. Comece na renda fixa pós-fixada. Sem alardes! Há vários artigos na Editoria Dinheio de A Gazeta que explicam e orientam sobre renda fixa. Estamos todos lutando para você ser um investidor.
Comece com R$ 1,00 que seja, R$ 2,00… até chegar a 10% da sua renda bruta. O importante é fazer todos os meses.
Afinal, ninguém precisa saber da sua vida financeira, isso é austeridade econômica. Não faça das suas finanças uma manchete de jornal. Fale menos, aprenda a responder que não gosta de falar sobre sua vida financeira. Há pessoas que indico até dizer: “Que pergunta indelicada! Não se dever falar sobre valores e patrimônio”. Use até o jargão da Sandra Annenberg: “Que deselegante!”

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Hoje, dia 20 de dezembro, é dia de 13º salário para muitos brasileiros. Aplique de 1% a 10% desse valor. Não espere 2025.
Parece impossível, mas não é! Faça isso por você e por mim, que anseia em ver o nosso povo brasileiro melhor a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, a cada década…
Desejo que a Educação Financeira esteja na sua vida presente, na sua vida futura e em toda as futuras gerações da sua família.
Tenha uma ótima sexta-feira e um excelente final de semana!

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Carol Campos

E administradora, especialista em Gestao de Recursos Humanos e profissional certificada Anbima CPA-10 e CPA-20. Tem 23 anos de experiencia com orcamento, investimentos e planejamentos previdenciario e sucessorio. Trabalha com ESG e na prevencao de lavagem de dinheiro.

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