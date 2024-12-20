Meta para 2025: aprender a investir e garantir o dinheiro do dia a dia

Enorme é a quantidade de pessoas que começaram a rever as prioridades para 2025 neste final de ano. Alguns pensarão sobre isso depois do carnaval e alguns vão viver à espera de milagres diários, sem qualquer planejamento. Há quem focará mais na saúde; outros, na família. Há quem definiu que 2025 será um novo ano na carreira.

Mas poucos planejaram gastar menos do que fazem de receita e, enquanto isso, concomitantemente, buscar novos meios de fazer dinheiro extra com uma segunda renda e com renda passiva.

Sem colocar como prioridade investir em si próprio, através de uma aplicação financeira e, depois, pagar com sobra os custos do dia a dia, torna-se uma tarefa hercúlea prosperar na missão de ser um investidor.

Mulher estudando sobre investimentos Crédito: Freepik

Entretanto, ao começar a investir de forma constante no primeiro dia de recebimento da renda, é possível chegar à posição de investidor. Repare que não é sobre valor. É sobre prioridade e sobre constância.

Comece com R$ 1,00 que seja, R$ 2,00… até chegar a 10% da sua renda bruta. O importante é fazer todos os meses.

Afinal, ninguém precisa saber da sua vida financeira, isso é austeridade econômica. Não faça das suas finanças uma manchete de jornal. Fale menos, aprenda a responder que não gosta de falar sobre sua vida financeira. Há pessoas que indico até dizer: “Que pergunta indelicada! Não se dever falar sobre valores e patrimônio”. Use até o jargão da Sandra Annenberg: “Que deselegante!”

Hoje, dia 20 de dezembro, é dia de 13º salário para muitos brasileiros. Aplique de 1% a 10% desse valor. Não espere 2025.

Parece impossível, mas não é! Faça isso por você e por mim, que anseia em ver o nosso povo brasileiro melhor a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, a cada década…

Desejo que a Educação Financeira esteja na sua vida presente , na sua vida futura e em toda as futuras gerações da sua família.