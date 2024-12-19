Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dinheiro extra

Saiba quais são os descontos na segunda parcela do 13° salário

Enquanto o adiantamento do benefício, pago até 30 de novembro, corresponde a 50% do salário do trabalhador, a outra parte tem a incidência de descontos

Publicado em 19 de Dezembro de 2024 às 11:09

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

19 dez 2024 às 11:09
O pagamento do 13° salário é um direto garantido ao trabalhador pela lei 4.090/62.
Pagamento da segunda parcela do 13° salário deve ocorrer até 20 de dezembro Crédito: Divulgação
Quem ainda não havia recebido teve, neste sábado (30), uma boa notícia ao consultar o extrato bancário: a primeira parcela do 13° salário na conta. Afinal, 30 de novembro é a data-limite para o pagamento da parte inicial do benefício destinado a trabalhadores com carteira assinada, servidores públicos, aposentados, pensionistas, trabalhadores rurais e domésticos.
Mas, desde já, o beneficiário deve ficar atento, pois a próxima parcela do 13º, que deve ser paga até o dia 20 de dezembro, virá com um valor menor do que o pagamento inicial. Isso acontece porque é nessa segunda parte que vêm os tradicionais descontos que incidem sobre o salário. E você sabe quais são eles?
>> VEJA TAMBÉM: Conheça 'Tá no Lucro', a nova editoria e Economia e Finanças de A Gazeta
A supervisora trabalhista Suelen Campos, que trabalha no departamento pessoal de uma empresa de soluções contábeis na Serra, explica que a primeira parcela é paga no valor bruto e corresponde à metade do salário do profissional. Já a segunda vem em valor líquido, após a incidência dos descontos.
"Na primeira parcela, o adiantamento do 13º salário não sofre nenhum tipo de desconto de tributação e outros. Já na segunda parcela, que é paga até o dia 20 de dezembro, vêm os descontos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e do Imposto de Renda (IR), além de pensão alimentícia, se for o caso, que serão destinados aos órgãos competentes", explica Suelen.
Vale destacar que os valores de desconto podem variar de acordo com cada caso, conforme o salário recebido pelo profissional.

Veja Também

Redução do ICMS do café conilon é aprovada na Assembleia Legislativa

Fim da jornada 6x1: empresários do ES temem inflação e falta de mão de obra

BR 262 no ES entra em projeto do governo de concessão 'enxuta'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aposentadoria Imposto de Renda INSS Trabalho Empregos Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados