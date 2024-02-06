Conheça 3 opções de investimento ideais para iniciantes

O ingresso no universo dos investimentos demanda cautela e conhecimento. É crucial compreender que não é necessário possuir grandes somas para iniciar essa jornada, sendo possível construir riqueza gradualmente com aportes regulares, mesmo de quantias modestas. Para evitar desilusões decorrentes de escolhas precipitadas, é importante que o investidor novato evite pular as etapas de aprendizado.
Uma abordagem prudente para os iniciantes consiste em formar uma reserva de emergência por meio de opções de investimento seguras e rentáveis. Neste contexto, apresentamos três alternativas de investimento.
01
Certificado de Depósito Bancário (CDB)
Os CDBs, emitidos por instituições financeiras, oferecem níveis de segurança comparáveis aos da poupança. O respaldo está atrelado ao banco emissor e é reforçado pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC), uma entidade sem fins lucrativos que assegura até R$ 250 mil em caso de quebra da instituição financeira. A rentabilidade dos CDBs geralmente está vinculada ao Certificado de Depósito Interbancário (CDI), que, por sua vez, é influenciado pela taxa Selic. Diferentemente da Caderneta de Poupança, os rendimentos dos CDBs são tributados pelo Imposto de Renda (IR), mas, mesmo com essa tributação, costumam superar os da poupança.
02
Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e Letra de Crédito do Agronegócio (LCA)
LCIs e LCAs compartilham níveis de segurança comparáveis à poupança e aos CDBs, sendo essencial avaliar a solidez financeira do banco emissor. Em caso de calote, o investidor ainda conta com a proteção do FGC. Isentas de Imposto de Renda, essas opções apresentam atratividade adicional devido à sua rentabilidade superior. A principal distinção reside no direcionamento dos recursos, sendo que as LCIs financiam o setor imobiliário, enquanto as LCAs destinam-se ao agronegócio.
03
Fundos DI
Os Fundos de Renda Fixa Referenciados DI, embora desprovidos da garantia do FGC, são compostos principalmente por títulos públicos do Tesouro Direto atrelados à Selic ou por títulos privados de baixo risco. Geridos por profissionais certificados, esses fundos são regulados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), proporcionando segurança contra o risco de crédito. Em geral, superam a rentabilidade da poupança e do Tesouro Selic, mesmo após a taxa de administração.
Recomenda-se buscar orientação junto ao gerente bancário para uma avaliação do perfil do investidor e uma explanação detalhada sobre as opções mais adequadas.
Em resumo, a escolha criteriosa entre essas opções dependerá das preferências e objetivos individuais, sendo fundamental aliar segurança, rentabilidade e adequação ao perfil do investidor iniciante.