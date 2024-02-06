Conheça 3 opções de investimento ideais para iniciantes

LCIs e LCAs compartilham níveis de segurança comparáveis à poupança e aos CDBs, sendo essencial avaliar a solidez financeira do banco emissor. Em caso de calote, o investidor ainda conta com a proteção do FGC. Isentas de Imposto de Renda, essas opções apresentam atratividade adicional devido à sua rentabilidade superior. A principal distinção reside no direcionamento dos recursos, sendo que as LCIs financiam o setor imobiliário, enquanto as LCAs destinam-se ao agronegócio.

Os Fundos de Renda Fixa Referenciados DI, embora desprovidos da garantia do FGC, são compostos principalmente por títulos públicos do Tesouro Direto atrelados à Selic ou por títulos privados de baixo risco. Geridos por profissionais certificados, esses fundos são regulados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), proporcionando segurança contra o risco de crédito. Em geral, superam a rentabilidade da poupança e do Tesouro Selic, mesmo após a taxa de administração.