A importância de ter uma reserva de emergência em um ativo de baixo risco

Agora, com a manutenção e sem viés de baixa, esse investidor está decepcionado, menos rico, porém equilibrado, porque possui a bendita reserva de emergência.

Enfim, risco é para que pode, aguenta e entende. Antes de chegar nesse patamar (se você quiser), é preciso aprender muito sobre os ativos de baixo risco. Seja eficiente e eficaz em tudo que diz respeito a eles. E, depois, arrisque, se quiser!