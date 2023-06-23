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Cenário econõmico incerto

A importância de ter uma reserva de emergência em um ativo de baixo risco

Ter dinheiro aplicado em Tesouro Direto Selic e CDB, por exemplo, garante equilíbrio nas finanças e dá chance para que o investidor arrisque um pouco mais com um capital separado

Públicado em 

23 jun 2023 às 14:56
Carol Campos

Colunista

Carol Campos

Equilíbrio financeiro
A reserva de emergência ajuda a equilibrar os investimentos diante da incerteza da taxa de juros  Crédito: Shutterstock
manutenção da taxa Selic em 13,75% a.a., sem sequer uma sinalização de possível redução, “magoou” o mercado financeiro. Quem investiu na semana passada em ações, esperando surfar uma onda, teve surpresas negativas.
Existe problema nisso? Não se a pessoa possui uma reserva de emergência em ativos de baixo risco, como Tesouro Direto Selic, CDB de boas instituições financeiras, fundos indexados ao CDI lastrados em Tesouro Direto Selic e, talvez, com um pouco de lastro em IPCA.
Suponhamos o seguinte cenário: o investidor com uma boa reserva de emergência tenha apostado um capital separado para oportunidades com foco na queda da Selic e o Banco Central tivesse reduzido 0,25% a.a. Provavelmente, estaria muito feliz, pois,  em uma semana, estaria mais rico.

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Agora, com a manutenção e sem viés de baixa, esse investidor está decepcionado, menos rico, porém equilibrado, porque possui a bendita reserva de emergência.
Enfim, risco é para que pode, aguenta e entende. Antes de chegar nesse patamar (se você quiser), é preciso aprender muito sobre os ativos de baixo risco. Seja eficiente e eficaz em tudo que diz respeito a eles. E, depois, arrisque, se quiser!

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Carol Campos

É administradora, especialista em Gestão de Recursos Humanos e profissional certificada Anbima CPA-10 e CPA-20. Tem 23 anos de experiência com orçamento, investimentos e planejamentos previdenciário e sucessório. Trabalha com ESG e na prevenção de lavagem de dinheiro.

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