Saiba os benefícios de investir no Tesouro Direto

Ao buscar maneiras de obter renda extra, o Tesouro Direto surge como uma das melhores opções no contexto atual. Trata-se de um tipo de investimento de renda fixa que permite que os indivíduos emprestem dinheiro ao governo e, posteriormente, recebam um valor mais alto com juros.

Ao realizar pesquisas e navegar pela internet, os investidores acabam procurando mais informações sobre esse tipo de investimento e se deparam com a seguinte pergunta: vale a pena?

Investimento de baixo risco

Segundo Valtair Justino, analista financeiro , essa modalidade de investimento é bastante interessante por ser acessível e apresentar baixo risco. Além disso, é possível fazer investimentos a partir de quantias tão baixas quanto R$ 30. Uma vez que se trata de um programa do Tesouro Nacional em parceria com a B3, qualquer pessoa pode adquirir esses títulos públicos federais.

“É considerado um investimento seguro , pois os títulos são emitidos pelo próprio governo. Além disso, possui baixo custo, liquidez no vencimento garantida pelo Tesouro Nacional e acessibilidade, uma vez que é possível começar a investir com valores pequenos”, explica.

O investidor pode optar pelos recursos de acordo com o próprio perfil Crédito: Imagem: christakhova | ShutterStock

Todos os títulos possuem liquidez diária

O Tesouro Direto oferece três modalidades: Selic, Prefixado e IPCA. A Selic, por exemplo, está ligada à taxa de juros básica (Taxa Selic). No caso do IPCA, seu pagamento é atrelado à inflação – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). E, por último, temos o Prefixado, em que você pode saber da rentabilidade antes de aplicar. Com diversos tipos de rentabilidade, prazos e fluxos de remuneração, o investidor consegue escolher o que mais tem a ver com o seu caso. Outro fato interessante é que todos os títulos do Tesouro Direto possuem liquidez diária, fazendo com que o resgate do dinheiro aconteça a qualquer momento.

No entanto, deve-se sempre estar atento ao fato de que o saque antes do vencimento pode trazer prejuízos à rentabilidade. Isso ocorre por causa da marcação a mercado – atualização da precificação diária dos preços dos títulos.

Para começar a investir no Tesouro Direto, siga os seguintes passos:

Escolha uma corretora ou um banco que opere com o Tesouro Direto. Compare as taxas e os serviços oferecidos;

Cadastre-se na instituição escolhida e abra uma conta de investimentos;

Transfira o valor desejado para a conta de investimentos;

Acesse a plataforma de investimentos da instituição e escolha o título público que melhor se adeque ao seu objetivo e perfil de investidor;

Efetue a compra do título e acompanhe seu investimento periodicamente.