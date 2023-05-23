Restituição do IR: como usar com inteligência o dinheiro extra

Nos últimos dias para apresentar a declaração de Imposto de Renda, muitos brasileiros já sabem se vão ter o direito de receber de volta sua restituição. Esse dinheiro com cara de “extra” é uma realidade para vários brasileiros. Existem diversas outras situações que podem trazer um incremento financeiro, por exemplo, alguma herança, ganhar na loteria, até mesmo trabalhadores sazonais, que durante temporadas ganham um valor acima do normal.

Receber uma grana a mais é sempre bom, mas esse dinheiro extra precisa ser tratado com cuidado. Como se organizar e não sair torrando tudo? Vamos potencializar ganhos inesperados e torná-los uma estratégia de inteligência financeira.

Sazonalidade é uma variação da receita, que pode acontecer semanalmente, mensalmente ou anualmente. O principal perigo de quem ganha uma bolada de uma vez é se empolgar e acabar vivendo sem considerar os meses com baixas de renda. Precisamos racionalizar o ganho, ficar felizes, comemorar, mas a dica principal é: dividir a quantia ganha ao longo do ano. Vamos começar a organizar a vida de forma inteligente?

Pegue seu dinheiro extra e faça uma divisão por percentuais, por exemplo: 30% será para realizar um desejo, 60% para pagar contas em atraso e juros e 10% para emergência, que não será gasto. Esse é só um exemplo, pense no que é melhor para você. A depender do que for realizado, pode até deixar tudo rendendo em um bom investimento.

As contas básicas, como conta de luz, escola, alimentação e mercado furam a fila e devem passar à frente de tudo. Depois vêm as contas de consumo, que são as contas que se acumulam no cartão de crédito e dívidas com parcelas de crediário etc. Por último vem a compra de desejos: se não tenho dívidas, eu posso investir uma parte e ainda realizar algo que tenha muita vontade.

Como priorizar uso do dinheiro? Faça o levantamento das suas despesas, veja se tem algo atrasado. Sente e anote tudo o que sai da conta todos os dias, listando despesas nas faturas do ano inteiro. Considere o dinheiro adicional como um orçamento à parte, não misture num bolo só.

Pessoa tirando dinheiro da carteira Crédito: Shutterstock

Escreva quais sãos suas urgências financeiras, e reforço que você deva considerar se já tem poupança para emergências. Somente depois pense em usar o dinheiro para outras realizações, as melhorias para casa, compra de eletro ou aquele novo celular.

Para quem tem dívida em instituição financeira, fique alerta para uso de limite de conta todos os meses. O limite de conta, antigamente chamado de “cheque especial”, não pode ser uma rotina – se você está entrando no vermelho, é sinal de estar considerando um empréstimo todos os meses pelo limite, prefira compensar esse gasto.

Aqui vai uma boa referência para você saber se tem reserva de emergência suficiente, e para ser bem-feito, aplique a regra do 3, 6 e 9: para servidores públicos e outros trabalhadores que têm estabilidade de emprego, é recomendado guardar pelo menos três vezes seus gastos mensais numa poupança de emergência. Se você é assalariado, a ideia é guardar no mínimo seis vezes seus gastos mensais. Porém, se você é autônomo, a recomendação é guardar no mínimo nove vezes sua renda mensal. Dessa forma, sua vida ficará mais tranquila em situações de imprevistos, saúde e lhe proverá sustento em épocas de dificuldades.

Como ninguém é de ferro, também vale realizar um sonho, dar um upgrade em algo importante para você ou considerar investir naquela viagem desejada, podendo ficar num hotel melhor. Faça gastos de forma consciente para ter seu momento de deleite, mas sem exageros.

Dinheiro extra é um remédio para feridas financeiras. Se você tem problemas financeiros ou contas difíceis de vencer, use o dinheiro para curar esse problema. Não faz sentido ganhar um dinheiro extra e sair gastando a esmo se você tem dificuldades financeiras, é a mesma coisa que passar pomada onde não tem dor ao invés de no lugar certo. O destino ideal do dinheiro extra é para onde ele é necessário. Aproveite para negociar pagamentos de dívidas com descontos. Pechinche! Se for antecipar financiamentos, faças as contas para avaliar qual é melhor.

Nunca conte com o dinheiro antes de receber. E não gaste o que não tem ainda! Parece óbvio, mas cuide das tentações. Compras por impulso são decisões ruins. Você tem um pico de alegria e meses de aflição. Gastos são emocionais e por isso precisam ser relacionados, escritos, planejados e pensados com tempo!

Não compre por desejo e sim por necessidade; não compre por oportunidade e sim com planejamento. Se você fizer uma boa organização financeira, quando ganhar dinheiro vai ser mais fácil realizar objetivos. Veja além do agora, pense no longo prazo, na sua aposentadoria e na sua vida no ano seguinte. Determine limites para seus gastos.