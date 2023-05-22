Leão do IR: como consultar e receber a restituição; confira no vídeo

Receita Federal deve liberar até a próxima quarta-feira (24) a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2023. Em regra, a liberação da consulta sai uma semana antes do pagamento, informa o órgão.

O depósito será feito em 31 de maio, que também é o último dia para o envio da declaração. A consulta ao primeiro lote será feita pelo site da Receita neste link: Restituição

O contribuinte precisa informar o CPF, a data de nascimento e o ano-exercício, que no caso é 2023. Por fim, marque o captcha sinalizando que é humano e clique em consultar.

O pagamento será feito na forma determinada pelo contribuinte na entrega da declaração: Pix ou transferência para conta bancária.

O primeiro lote deve ter apenas pessoas que estão na lista de prioridades para a restituição, seguindo a ordem definida pela Receita e a data de entrega, e que enviaram os dados até 10 de maio.

Ordem dos contribuintes com prioridade:

Idosos com 80 anos ou mais; Idosos com 60 anos ou mais; Pessoas com deficiência e portadores de doença grave; Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério; Contribuintes que optaram por fazer a declaração pré-preenchida ou quem escolher a restituição por Pix.

Haverá mais quatro lotes de pagamento entre junho e setembro, com depósitos no último dia útil de cada mês. A ordem seguirá a relação de contribuintes prioritários e a data de entrega. Cerca de uma semana antes a Receita libera a consulta com os contemplados em cada lote. Confira mais informações no vídeo.

A restituição é corrigida pela taxa básica de juros da economia, a Selic. O índice de correção é definido no mês e costuma ser divulgado um pouco antes da data do pagamento.