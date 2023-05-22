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Imposto de Renda 2023

Leão do IR: como consultar e receber a restituição; confira no vídeo

Consulta ao 1° lote de restituição do Imposto de Renda será liberada até a próxima quarta-feira (24); pagamento será realizado no dia 31 de maio

Públicado em 

22 mai 2023 às 15:02
Blog do IR

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Receita Federal deve liberar até a próxima quarta-feira (24) a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2023. Em regra, a liberação da consulta sai uma semana antes do pagamento, informa o órgão.
O depósito será feito em 31 de maio, que também é o último dia para o envio da declaração. A consulta ao primeiro lote será feita pelo site da Receita neste link: Restituição.

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O contribuinte precisa informar o CPF, a data de nascimento e o ano-exercício, que no caso é 2023. Por fim, marque o captcha sinalizando que é humano e clique em consultar.
O pagamento será feito na forma determinada pelo contribuinte na entrega da declaração: Pix ou transferência para conta bancária.
O primeiro lote deve ter apenas pessoas que estão na lista de prioridades para a restituição, seguindo a ordem definida pela Receita e a data de entrega, e que enviaram os dados até 10 de maio. 
Ordem dos contribuintes com prioridade: 
  1. Idosos com 80 anos ou mais; 
  2. Idosos com 60 anos ou mais; 
  3. Pessoas com deficiência e portadores de doença grave; 
  4. Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério; 
  5. Contribuintes que optaram por fazer a declaração pré-preenchida ou quem escolher a restituição por Pix.
Haverá mais quatro lotes de pagamento entre junho e setembro, com depósitos no último dia útil de cada mês. A ordem seguirá a relação de contribuintes prioritários e a data de entrega. Cerca de uma semana antes a Receita libera a consulta com os contemplados em cada lote. Confira mais informações no vídeo.
A restituição é corrigida pela taxa básica de juros da economia, a Selic. O índice de correção é definido no mês e costuma ser divulgado um pouco antes da data do pagamento.
Com informações da Agência Folhapress

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