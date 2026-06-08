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Praia do Suá

Perseguição acaba com muro derrubado e carro em chamas em Vitória

Motorista tentou fugir de abordagem da Guarda Municipal, bateu em muro na Praia do Suá e foi detido

Publicado em 08 de Junho de 2026 às 11:34

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

08 jun 2026 às 11:34

Um carro bateu no muro de uma casa e pegou fogo após uma perseguição na Praia do Suá, em Vitória, na madrugada desta segunda-feira (8). O motorista foi detido.


Segundo a Guarda Municipal, o veículo foi avistado momentos antes trafegando em zigue-zague e realizando manobras perigosas na Praia do Canto. Uma equipe de patrulhamento presenciou a situação e deu ordem de parada, que não foi obedecida.


De acordo com a corporação, o condutor aumentou a velocidade, avançou semáforos e continuou dirigindo de forma perigosa. A perseguição terminou quando ele bateu no muro de uma residência no cruzamento da Rua Duckla de Aguiar com a Avenida César Hilal, no sentido da Terceira Ponte. O imóvel atualmente está desocupado.


Antes de o veículo ser tomado pelas chamas, o motorista conseguiu sair do carro e foi detido pelos agentes. Ele recusou atendimento médico. Submetido ao teste do etilômetro, o homem apresentou resultado de 0,46mg/l.

Material apreendido pelo homem após perseguição
Material apreendido pelo homem após perseguição Guarda Municipal de Vitória

Ainda segundo a Guarda Municipal, foram apreendidas buchas de maconha com o suspeito. A corporação informou que o homem, que não teve o nome divulgado, possui duas passagens por homicídio e uma por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória.


A Polícia Civil informou que a ocorrência ainda está em andamento no plantão vigente. Segundo a corporação, somente após a conclusão das oitivas será possível informar qual procedimento será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante.

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