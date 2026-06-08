Perseguição acaba com muro derrubado e carro em chamas em Vitória

Um carro bateu no muro de uma casa e pegou fogo após uma perseguição na Praia do Suá, em Vitória, na madrugada desta segunda-feira (8). O motorista foi detido.





Segundo a Guarda Municipal, o veículo foi avistado momentos antes trafegando em zigue-zague e realizando manobras perigosas na Praia do Canto. Uma equipe de patrulhamento presenciou a situação e deu ordem de parada, que não foi obedecida.





De acordo com a corporação, o condutor aumentou a velocidade, avançou semáforos e continuou dirigindo de forma perigosa. A perseguição terminou quando ele bateu no muro de uma residência no cruzamento da Rua Duckla de Aguiar com a Avenida César Hilal, no sentido da Terceira Ponte. O imóvel atualmente está desocupado.





Antes de o veículo ser tomado pelas chamas, o motorista conseguiu sair do carro e foi detido pelos agentes. Ele recusou atendimento médico. Submetido ao teste do etilômetro, o homem apresentou resultado de 0,46mg/l.