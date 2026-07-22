Processo do Caso Araceli escapa de incêndio no arquivo do TJES





O galpão que abrigava o Arquivo Geral do TJ foi completamente destruído pelo incêndio, que queimou em total de 2,1 milhões de processos e destruiu cerca de 10.700 ítens destinados a leilões, perda avaliada em R$ 1 milhão.





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'Sumiço' de documentos





Na primeira quinzena do mês, o processo que trata da morte da menina havia sido consultado por dois advogados, Fernando Colombi da Silva e Vanderson Leocádio Américo, após constatarem a ausência de documentos da versão digital, incluindo as sentenças de finalização do caso.





Eles solicitaram o desarquivamento, autorizado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória. A vistoria do processo físico foi realizada no prédio anexo ao Arquivo Geral do TJES, acompanhada por um funcionário da unidade. Os dois foram surpreendidos pela condição do material, que precisou de cuidado especial para o manuseio (veja fotos abaixo).





Após a consulta, os dois advogados comunicaram ao Tribunal que tinham confirmado a falta de alguns documentos e solicitaram que ele fosse restaurado.





Na manhã desta terça-feira (21), Colombi entrou em contato com a colunista manifestando sua preocupação com uma possível perda de toda a documentação do caso no incêndio. No final da noite, ao saber que todo o material estava salvo, Colombi se emocionou.





“Muito bom saber que foi salvo. É um processo histórico de muita importância. Acredito que o nosso pedido fez com que o Tribunal o retirasse do arquivo, o que contribuiu para que ele escapasse da tragédia causada pelo incêndio”, observou Colombi.





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