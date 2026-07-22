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Empresa do ES foca tecnologia e atendimento para liderar setor de benefícios corporativos

Com soluções digitais e atendimento humanizado, o Grupo Comprocard tem ganhado destaque entre os capixabas e foi a mais lembrada na categoria Cartão de Benefícios do 34° Recall de Marcas A Gazeta

Publicado em 22 de Julho de 2026 às 06:00

Estúdio Gazeta

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Publicado em 

22 jul 2026 às 06:00
Branded Comprocard
O Grupo Comprocard oferece soluções voltadas para benefícios corporativos e operações financeiras, como a carteira digital ComproPay. Comprocard/Divulgação

Além do acesso a produtos e serviços, benefícios corporativos devem trazer mais praticidade para os colaboradores. Por isso, o uso de carteiras digitais e aplicativos são essenciais para empresas do setor, principalmente quando aliados a um atendimento personalizado.


Com isso em mente, o grupo capixaba Comprocard tem consolidado ainda mais a presença no Estado por meio da integração dos benefícios corporativos à tecnologia. A empresa, inclusive, foi a mais lembrada pelos capixabas na categoria “Cartão de Benefícios” do 34° Recall de Marcas A Gazeta.


Há 22 anos no mercado, a Comprocard tem um portfólio de soluções que inclui cartões de alimentação, refeição, combustível, premiação, presente, natal e adiantamento salarial. Além disso, a empresa disponibiliza a ComproPay, uma carteira digital que permite pagamentos 100% digitais, cadastro de cartões Comprocard, cashback e outras funcionalidades que visam proporcionar mais praticidade para usuários e empresas.


O diretor-geral do grupo Comprocard, Wilson Richa Junior, destaca que a empresa investe constantemente em soluções digitais, visando tornar a gestão de benefícios mais prática, segura e eficiente tanto para as empresas quanto para os usuários. 


“Além de proporcionar mais conveniência, a tecnologia permite que a Comprocard acompanhe as mudanças nos hábitos de consumo e nas relações de trabalho, mantendo suas soluções atualizadas e competitivas”, ressalta.


Wilson Richa Junior pontua ainda que os investimentos em inovação andam lado a lado com o atendimento humanizado, contribuindo para a fidelização dos clientes e o crescimento sustentável da empresa.


“A Comprocard investe continuamente em inovação, mas sem abrir mão do relacionamento próximo com os clientes. Seu modelo de atendimento concierge, que atua de forma consultiva e antecipando necessidades, aliado à credibilidade e à confiança construída ao longo dos anos, faz com que a empresa se destaque no mercado”, reforça.

Relação com os capixabas

Branded Comprocard
Além do atendimento personalizado, a Comprocard mantém uma relação próxima com os capixabas por meio do apoio a iniciativas sociais e instituições locais. Comprocard/Divulgação

Além dos produtos e serviços oferecidos pela Comprocard, Wilson destaca que a relação com o público capixaba é baseada na proximidade, na confiança e no compromisso com o desenvolvimento do Estado.


“Este vínculo é fortalecido por meio de um atendimento humanizado, participação em eventos regionais e apoio a projetos sociais e instituições do Espírito Santo, como o Asilo de Idosos de Vitória, Instituto Ponte, Instituto Vida, Pocadores Racing Team e Instituto Todos os Cantos. Esses investimentos demonstram que a empresa busca gerar impacto positivo não apenas nos negócios, mas também na comunidade”, afirma.


Para o futuro, a empresa foca dar continuidade à expansão sustentável do negócio, com investimentos em novas soluções digitais, fortalecimento da plataforma tecnológica, ampliação da rede credenciada e desenvolvimento de projetos voltados para a experiência do cliente.


Em meio a esse crescimento, segundo o diretor-geral, uma das prioridades é a preservação da essência da marca, que tem o relacionamento com os capixabas como um de seus pilares.


“Ao mesmo tempo, a empresa pretende preservar sua essência, mantendo o atendimento próximo, personalizado e de alta qualidade como um dos principais diferenciais da marca, acompanhando a evolução do mercado sem perder seu compromisso com os clientes e com o Espírito Santo”, enfatiza.

Comprocard

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