Empresa do ES foca tecnologia e atendimento para liderar setor de benefícios corporativos

Além do acesso a produtos e serviços, benefícios corporativos devem trazer mais praticidade para os colaboradores. Por isso, o uso de carteiras digitais e aplicativos são essenciais para empresas do setor, principalmente quando aliados a um atendimento personalizado.





Com isso em mente, o grupo capixaba Comprocard tem consolidado ainda mais a presença no Estado por meio da integração dos benefícios corporativos à tecnologia. A empresa, inclusive, foi a mais lembrada pelos capixabas na categoria “Cartão de Benefícios” do 34° Recall de Marcas A Gazeta.





Há 22 anos no mercado, a Comprocard tem um portfólio de soluções que inclui cartões de alimentação, refeição, combustível, premiação, presente, natal e adiantamento salarial. Além disso, a empresa disponibiliza a ComproPay, uma carteira digital que permite pagamentos 100% digitais, cadastro de cartões Comprocard, cashback e outras funcionalidades que visam proporcionar mais praticidade para usuários e empresas.





O diretor-geral do grupo Comprocard, Wilson Richa Junior, destaca que a empresa investe constantemente em soluções digitais, visando tornar a gestão de benefícios mais prática, segura e eficiente tanto para as empresas quanto para os usuários.





“Além de proporcionar mais conveniência, a tecnologia permite que a Comprocard acompanhe as mudanças nos hábitos de consumo e nas relações de trabalho, mantendo suas soluções atualizadas e competitivas”, ressalta.





Wilson Richa Junior pontua ainda que os investimentos em inovação andam lado a lado com o atendimento humanizado, contribuindo para a fidelização dos clientes e o crescimento sustentável da empresa.





“A Comprocard investe continuamente em inovação, mas sem abrir mão do relacionamento próximo com os clientes. Seu modelo de atendimento concierge, que atua de forma consultiva e antecipando necessidades, aliado à credibilidade e à confiança construída ao longo dos anos, faz com que a empresa se destaque no mercado”, reforça.