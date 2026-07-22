Empresa do ES foca tecnologia e atendimento para liderar setor de benefícios corporativos

Além do acesso a produtos e serviços, benefícios corporativos devem trazer mais praticidade para os colaboradores. Por isso, o uso de carteiras digitais e aplicativos são essenciais para empresas do setor, principalmente quando aliados a um atendimento personalizado.
Com isso em mente, o grupo capixaba Comprocard tem consolidado ainda mais a presença no Estado por meio da integração dos benefícios corporativos à tecnologia. A empresa, inclusive, foi a mais lembrada pelos capixabas na categoria “Cartão de Benefícios” do 34° Recall de Marcas A Gazeta.
Há 22 anos no mercado, a Comprocard tem um portfólio de soluções que inclui cartões de alimentação, refeição, combustível, premiação, presente, natal e adiantamento salarial. Além disso, a empresa disponibiliza a ComproPay, uma carteira digital que permite pagamentos 100% digitais, cadastro de cartões Comprocard, cashback e outras funcionalidades que visam proporcionar mais praticidade para usuários e empresas.
O diretor-geral do grupo Comprocard, Wilson Richa Junior, destaca que a empresa investe constantemente em soluções digitais, visando tornar a gestão de benefícios mais prática, segura e eficiente tanto para as empresas quanto para os usuários.
“Além de proporcionar mais conveniência, a tecnologia permite que a Comprocard acompanhe as mudanças nos hábitos de consumo e nas relações de trabalho, mantendo suas soluções atualizadas e competitivas”, ressalta.
Wilson Richa Junior pontua ainda que os investimentos em inovação andam lado a lado com o atendimento humanizado, contribuindo para a fidelização dos clientes e o crescimento sustentável da empresa.
“A Comprocard investe continuamente em inovação, mas sem abrir mão do relacionamento próximo com os clientes. Seu modelo de atendimento concierge, que atua de forma consultiva e antecipando necessidades, aliado à credibilidade e à confiança construída ao longo dos anos, faz com que a empresa se destaque no mercado”, reforça.
Relação com os capixabas
Além dos produtos e serviços oferecidos pela Comprocard, Wilson destaca que a relação com o público capixaba é baseada na proximidade, na confiança e no compromisso com o desenvolvimento do Estado.
“Este vínculo é fortalecido por meio de um atendimento humanizado, participação em eventos regionais e apoio a projetos sociais e instituições do Espírito Santo, como o Asilo de Idosos de Vitória, Instituto Ponte, Instituto Vida, Pocadores Racing Team e Instituto Todos os Cantos. Esses investimentos demonstram que a empresa busca gerar impacto positivo não apenas nos negócios, mas também na comunidade”, afirma.
Para o futuro, a empresa foca dar continuidade à expansão sustentável do negócio, com investimentos em novas soluções digitais, fortalecimento da plataforma tecnológica, ampliação da rede credenciada e desenvolvimento de projetos voltados para a experiência do cliente.
Em meio a esse crescimento, segundo o diretor-geral, uma das prioridades é a preservação da essência da marca, que tem o relacionamento com os capixabas como um de seus pilares.
“Ao mesmo tempo, a empresa pretende preservar sua essência, mantendo o atendimento próximo, personalizado e de alta qualidade como um dos principais diferenciais da marca, acompanhando a evolução do mercado sem perder seu compromisso com os clientes e com o Espírito Santo”, enfatiza.
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