Lorenzo Pazolini e Magno Malta: os laços por trás da nova aliança

A aliança entre Republicanos e PL no Espírito Santo traz, direta ou indiretamente, a figura do senador Magno Malta, presidente estadual do Partido Liberal, para a campanha do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), pré-candidato ao Palácio Anchieta.





Ainda não se sabe se Magno vai aparecer no horário eleitoral pedindo votos para Pazolini, mas os dois estão juntos desde já.





No último sábado (18), quando a parceria entre as duas siglas foi publicamente consolidada, Pazolini chegou a citar lateralmente o senador, ao discursar durante o encontro estadual do PL.





Na verdade, o ex-prefeito elogiou Maguinha Malta, filha de Magno que é pré-candidata ao Senado e, ao fazer isso, lembrou que o senador é uma "inspiração" para ela.





Não fez muitas menções ao novo aliado, mas cumpriu uma etapa necessária para garantir o PL no palanque. Endossou a pré-candidatura de Maguinha.





A ligação entre Magno e Pazolini não é inédita, remonta ao menos a 2017, quando o ex-prefeito era delegado titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).





O senador, por sua vez, estava à frente da CPI dos Maus-tratos. Pazolini participou da comissão como convidado e ganhou ainda mais visibilidade.





Em 2018, foi eleito deputado estadual pelo PRP. Em 2019, abrigou uma filha de Magno no gabinete na Assembleia Legislativa.





Não foi Maguinha Malta a nomeada e sim a jornalista Karla Malta, hoje presidente estadual do PL Mulher. Ela exerceu o cargo comissionado de técnico júnior de gabinete de fevereiro a outubro daquele ano.





Alguma irregularidade nisso? Não. É apenas mais um sinal dos laços entre Pazolini e Magno.