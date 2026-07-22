Lindenberg tem novo desvio com avanço das obras do Expresso GV

As obras do Expresso GV vão alterar o trânsito na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, a partir das 10h desta quarta-feira (22). Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), o tráfego de veículos será transferido da faixa atualmente em operação para o pavimento de concreto no trecho entre as ruas Castelândia e Pedro Gonçalves Laranja.





O desvio será feito em um trecho de aproximadamente 1 quilômetro, no sentido Vitória. De acordo com a Semobi, a mudança é necessária para dar continuidade à implantação de novas redes de drenagem e à reconfiguração da pista.





Ainda segundo a secretaria, a alteração faz parte do cronograma previsto para a obra e contará com o apoio da Guarda Municipal de Vila Velha, que auxiliará na orientação dos motoristas. Durante o período de intervenção, o trecho terá sinalização provisória para orientar o tráfego.





A Semobi recomenda que os condutores redobrem a atenção, reduzam a velocidade e respeitem a sinalização e as orientações dos agentes de trânsito para garantir a segurança e minimizar os impactos na circulação.





A conclusão das obras do Expresso GV está prevista para o primeiro semestre de 2027.