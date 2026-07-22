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Em Vila Velha

Lindenberg tem novo desvio com avanço das obras do Expresso GV

Publicado em

22 jul 2026 às 08:52
Obras alteram o trânsito na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha
Obras alteram o trânsito na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha Reprodução/TV Gazeta

As obras do Expresso GV vão alterar o trânsito na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, a partir das 10h desta quarta-feira (22). Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), o tráfego de veículos será transferido da faixa atualmente em operação para o pavimento de concreto no trecho entre as ruas Castelândia e Pedro Gonçalves Laranja.


O desvio será feito em um trecho de aproximadamente 1 quilômetro, no sentido Vitória. De acordo com a Semobi, a mudança é necessária para dar continuidade à implantação de novas redes de drenagem e à reconfiguração da pista.


Ainda segundo a secretaria, a alteração faz parte do cronograma previsto para a obra e contará com o apoio da Guarda Municipal de Vila Velha, que auxiliará na orientação dos motoristas. Durante o período de intervenção, o trecho terá sinalização provisória para orientar o tráfego. 


A Semobi recomenda que os condutores redobrem a atenção, reduzam a velocidade e respeitem a sinalização e as orientações dos agentes de trânsito para garantir a segurança e minimizar os impactos na circulação.


A conclusão das obras do Expresso GV está prevista para o primeiro semestre de 2027.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Nesta quarta-feira (22)

BR 101 em Ibiraçu terá interdição total por até duas horas para detonação de rochas

Publicado em 22/07/2026 às 08:26

Um trecho da BR 101 será totalmente interditado na tarde desta quarta-feira (22), em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, para a realização de uma detonação de rochas. O bloqueio está previsto para começar às 14h, no km 224 da rodovia, e deve durar cerca de duas horas.


De acordo com a Ecovias Capixabas, concessionária responsável pela via, a intervenção faz parte das obras de duplicação da BR 101. Após a conclusão da operação, caso as condições de segurança permitam, o tráfego poderá ser liberado no sistema de "Pare e Siga".


A concessionária orienta os motoristas a programarem os deslocamentos com antecedência e redobrarem a atenção ao trafegar pela região. Em caso de chuva, a operação poderá ser cancelada e remarcada.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Loteria

Mega-Sena não tem ganhador; prêmio sobe para R$ 62 milhões

Publicado em 22/07/2026 às 06:34
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.034 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (21). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 62 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 08 - 28 - 30 - 37 - 39 - 60.
22 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber  R$ 79.843,32 cada
2.287 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.266,03 cada
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (23), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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Agência Brasil

/ [email protected]
Agência Brasil
Bairro Maringá

Foragido do RJ é preso trabalhando em empresa na Serra

Publicado em 21/07/2026 às 17:22
Roberto Fernandes da Silva estava trabalhando em uma empresa da Serra quando foi preso
Roberto Fernandes da Silva estava trabalhando em uma empresa da Serra quando foi preso Divulgação/PPES

Um homem de 35 anos, foragido da Justiça do Rio de Janeiro, foi preso na tarde desta terça-feira (21) no bairro Maringá, na Serra. Roberto Fernandes da Silva, conhecido como "Carioca", era procurado por um mandado de prisão expedido pela 34ª Vara Criminal da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) pelo crime de roubo.


Segundo a Polícia Penal do Espírito Santo, o suspeito estava escondido no Estado desde 2022 e foi localizado após um trabalho de inteligência da corporação. As investigações apontaram que ele havia começado a trabalhar, há cerca de dez dias, em uma empresa no bairro Maringá, onde foi encontrado e preso sem oferecer resistência.


Após a prisão, Roberto Fernandes da Silva foi encaminhado à 3ª Delegacia Regional da Serra, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Saúde

Estoque de sangue em nível crítico leva HGL a pedir doações em Linhares

Publicado em 21/07/2026 às 16:32
Atendimento do Hospital Geral pode ser comprometido por falta de bolsas de sangue.
Fachada do Hospital Geral de Linhares Divulgação | Prefeitura de Linhares

O estoque de sangue do Hemocentro Regional de Linhares está em estado crítico e pode comprometer atendimentos e a realização de cirurgias. A situação foi divulgada pelo Hospital Geral de Linhares (HGL), que fez um apelo para que a população doe sangue.


De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, uma única doação pode salvar até quatro vidas. As doações podem ser feitas no Hemoes de Linhares, na Avenida João Felipe Calmon, nº 1.305, no Centro da cidade, de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h20.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Crime

Homem confessa assassinato em padaria de Linhares e diz que agiu por ciúmes

Publicado em 21/07/2026 às 13:31
Crime aconteceu dentro do estabelecimento no bairro Aviso
Videomonitoramento

Um homem suspeito de matar outro, de 42 anos, a facadas dentro de uma padaria se apresentou à Polícia Civil e confessou o crime nesta terça-feira (21), em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo o delegado Fabrício Lucindo, o suspeito afirmou que cometeu o homicídio por ciúmes da vítima com sua esposa.


De acordo com a Polícia Militar, o homicídio aconteceu na segunda-feira (20), em uma padaria no bairro Aviso. Uma atendente contou aos policiais que a vítima entrou correndo no estabelecimento, perseguida por um homem armado com uma faca.


Ainda segundo a testemunha, o suspeito aproveitou o momento em que a vítima se desequilibrou para desferir os golpes. Em seguida, fugiu a pé. Mesmo ferido, o homem ainda conseguiu caminhar até a parte externa da padaria, mas caiu na calçada e morreu antes da chegada do socorro.


O delegado Fabrício Lucindo informou que, como o suspeito se apresentou apenas nesta terça-feira, já não havia situação de flagrante. Por isso, ele foi ouvido e liberado. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso e aguarda retorno.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
No sábado (25)

Vitória terá mutirão com emissão de identidade e outros serviços gratuitos

Publicado em 21/07/2026 às 10:59
Um dos serviços disponibilizados será a emissão da nova carteira de identidade
 Polícia Científica (PCIES)

O bairro Fradinhos, em Vitória, recebe no próximo sábado (25), das 8h às 13h, mais uma edição do Programa Vitória com Você, que vai oferecer diversos serviços gratuitos à população. Entre eles estão a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), encaminhamento para vagas de emprego e atualização da carteira de vacinação.


Promovido pela Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid), o mutirão será realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) José Áureo Monjardim e não exige agendamento prévio.

Serviços disponíveis

Documentação e cidadania

  • Polícia Científica: emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN);
  • 2ª via de certidão;
  • Cadastro de registro digital;
  • Orientação para documentos perdidos e carteira de trabalho digital;
  • Entrega de cordão girassol.

    • Qualificação e empreendedorismo

    • Adolescente Aprendiz;
    • Cadastro de matrícula para EJA;

    • Sine Vitória; Acessuas; Microcrédito;
    • Qualifica Vix: oferta de cursos de qualificação;
    • MEI: serviços de orientação e formalização;
    • Bazar das Estrelas e oficinas de geração de renda.

  • Saúde

    • Vacinação humana;

    • Testagem de ISTs e hepatites;

    • Saúde bucal;

    • Orientação sobre arboviroses e distribuição de absorventes.


  • Bem-estar animal

    • Vacinação contra raiva animal 
    • Cadastro de castração.


  • Assistência social 

    • Cras: atendimento e orientações do Cadastro Único; acolhida e orientações;

    • Cramsv;

    • Coordenação de Igualdade Racial;

    • Cabide Solidário: roupas, calçados e acessórios gratuitos;

    • Programas habitacionais e regularização fundiária.


  • Justiça e cidadania 

    • Defensoria Pública;

    • TJES: Núcleo de Solução de Conflitos.


  • Segurança

    • Defesa Civil;

    • Guarda Cidadã com brincadeiras lúdicas, oficina de pinturas temáticas e contação de histórias.


  • Outras assistências

    • Procon: orientação e distribuição de material educativo;

    • CDL Vitória: consultas ao SPC/Serasa e orientações;

    • Casa Rosa;

    • Tour por Vitória com óculos de realidade virtual 360º.

    Serviço

    Vitória com Você - Bairro Fradinhos

    Local: Emef José Áureo Monjardim - Ladeira Modesto de Sá Cavalcante, n°163
    Data: sábado (25)
    Horário: das 8h às 13h

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    Estefany Benachio

    Estagiária / [email protected]
    Estefany Benachio
    Violência doméstica

    Filho é preso após expulsar a própria mãe da casa dela em Guaçuí

    Publicado em 21/07/2026 às 10:43
    Filho é preso após expulsar a própria mãe da casa dela em Guaçuí
    Filho é preso após expulsar a própria mãe da casa dela em Guaçuí Polícia Civil

    Um homem de 34 anos foi preso na manhã de segunda-feira (20) após expulsar a própria mãe de casa, em Guaçuí, na Região do Caparaó do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito já havia sido preso anteriormente por ameaçar a vítima e descumpriu uma medida protetiva de urgência.


    Segundo o Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (Neam) de Guaçuí, o homem havia sido preso em flagrante por ameaçar a mãe. Desta vez, a prisão ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva.


    A vítima relatou que, após ser colocado em liberdade, o filho retornou à residência, expulsou-a do imóvel e se recusou a sair, obrigando a mãe a se abrigar na casa de parentes.


    Após o cumprimento do mandado de prisão, a mulher conseguiu retornar à residência com apoio da Polícia Civil. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

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    Beatriz Caliman

    Repórter / [email protected]
    Beatriz Caliman
    Ataque

    Pitbulls invadem casa, atacam coelho e deixam pai e filha feridos em Nova Venécia

    Publicado em 21/07/2026 às 10:34


    Ainda segundo a corporação, a menina tentou proteger o coelho, mas os cães avançaram na direção dela enquanto tentavam alcançar o animal. A criança sofreu arranhões. O pai interveio para retirar o coelho da boca de um dos pit bulls e acabou mordido no dedo médio da mão esquerda. Após o ataque, os dois receberam atendimento médico. O estado de saúde do coelho não foi informado.


    A tutora dos cães foi localizada pelos policiais. Ela confirmou ser responsável pelos animais e informou que eles haviam escapado de casa porque a cerca elétrica estava danificada. A mulher também afirmou que já tinha conhecimento do ocorrido. De acordo com a PM, ela foi orientada com relação à sua responsabilidade sobre a guarda dos animais.


    Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que orientou as vítimas a registrarem a ocorrência em uma delegacia ou por meio da Delegacia Online. A corporação ressaltou que o crime de lesão corporal depende de representação da vítima para que a investigação seja instaurada.

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    Adrielle Mariana

    Repórter / [email protected]
    Adrielle Mariana
    Após 'dar grau'

    Motociclista fura blitz, atropela policial militar e foge em Colatina

    Publicado em 21/07/2026 às 09:04

    Um motociclista deixou um policial militar ferido ao furar uma blitz no bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O caso aconteceu na última sexta-feira (17). De acordo com a Polícia Militar, o condutor foi flagrado momentos antes realizando manobras perigosas, equilibrando a motocicleta sobre apenas uma roda, prática conhecida como "dar grau".


    Ainda segundo a corporação, o motociclista desobedeceu à ordem de parada e rompeu dois bloqueios policiais. No primeiro deles, atingiu um militar, que sofreu uma lesão superficial no pé. Na tentativa de impedir a fuga, os policiais efetuaram dois disparos com munição de elastômero (arma de menor potencial ofensivo), mas o suspeito conseguiu escapar. A Polícia Militar informou que a motocicleta utilizada na fuga já foi identificada.


    A reportagem de A Gazeta procurou a  Polícia Civil para saber se o condutor foi identificado ou se o caso está sendo investigado, e aguarda retorno.

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    Adrielle Mariana

    Repórter / [email protected]
    Adrielle Mariana
    Em Vila Velha

    Audiência pública discute instalação de supermercado ao lado do Terminal de Itaparica

    Publicado em 21/07/2026 às 08:00
    Supermercado (na projeção ao centro) ficará ao lado do Terminal de Itaparica, em Vila Velha
    Supermercado (na projeção ao centro) ficará ao lado do Terminal de Itaparica, em Vila Velha Divulgação/PMVV

    A Prefeitura de Vila Velha promove nesta quarta-feira (22), às 19 horas, uma audiência pública para apresentação e discussão do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) para instalação de uma unidade do Supermercado BH. O empreendimento está previsto para ser implantado na Rodovia Darly Santos, no bairro Jockey de Itaparica, ao lado do Terminal de Itaparica.


    Segundo a administração municipal, a participação da população é aberta e poderá ser feita de forma presencial ou virtual. A audiência será realizada no Auditório do Shopping Boulevard Vila Velha, localizado próximo do futuro empreendimento. 


    O evento também terá transmissão pela plataforma Zoom. Durante o encontro, serão apresentados os estudos sobre os impactos do empreendimento na região, além de ser aberto espaço para esclarecimento de dúvidas e manifestação dos participantes.


    Quem optar pela participação on-line deve realizar inscrição pelo link https://abre.ai/inscricaoeiv-bh ou Clicando Aqui. O acesso à audiência será pelo endereço https://abre.ai/eiv-bh ou Clicando Aqui. utilizando o ID 839 7229 2173 e a senha EIV2026. Em caso de dúvidas sobre a inscrição ou acesso à audiência, o atendimento é feito pelo WhatsApp (27) 98111-2490.

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