O incêndio no TJES e a urgência de repensar a preservação dos dados

A principal lição desse episódio não é simplesmente a necessidade de digitalizar documentos. A questão é mais profunda: informação armazenada em uma única cópia e em um único ambiente não está verdadeiramente preservada. Ela está apenas guardada.





Preservação exige estratégia, redundância, segurança e cópias mantidas em locais distintos, capazes de garantir a continuidade das informações mesmo diante de situações inesperadas.



A transformação digital trouxe ferramentas importantes para esse processo, mas também criou novos desafios. Um erro comum de empresas e instituições é acreditar que digitalizar significa apenas transformar papel em PDF. O processo de escaneamento é apenas uma etapa inicial.





Sem organização, indexação, reconhecimento de texto e mecanismos eficientes de busca, o arquivo digital pode se transformar em um novo depósito, desta vez virtual, com milhares de documentos difíceis de localizar e utilizar.

