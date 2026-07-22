O incêndio no TJES e a urgência de repensar a preservação dos dados

Durante décadas, instituições públicas e privadas acumularam grandes volumes de documentos físicos, muitas vezes armazenados em um único local. O problema é que um acervo concentrado em uma única estrutura representa um ponto único de falha. Quando esse espaço é atingido por um incêndio, uma enchente ou qualquer outro incidente, a recuperação pode ser parcial ou até impossível.
A transformação digital trouxe ferramentas importantes para esse processo, mas também criou novos desafios. Um erro comum de empresas e instituições é acreditar que digitalizar significa apenas transformar papel em PDF. O processo de escaneamento é apenas uma etapa inicial.
A informação só cumpre seu papel quando pode ser acessada e gerar valor. Um documento digitalizado que não pode ser encontrado rapidamente, analisado ou integrado aos processos de decisão é apenas uma imagem armazenada. A tecnologia precisa estar a serviço da gestão, permitindo que dados sejam utilizados de forma estratégica, com segurança e eficiência.
Outro ponto fundamental é entender que digitalização não é sinônimo de backup. Criar uma versão digital de um documento e armazená-la em um único servidor não elimina o risco. Apenas substitui o papel por outro formato de vulnerabilidade. A verdadeira proteção depende de uma política estruturada de gestão de dados, com redundância, cópias de segurança, monitoramento e testes periódicos de recuperação.
O caso do TJES reforça uma reflexão que vale para todos os setores: dados são ativos essenciais e precisam ser tratados como patrimônio. Em uma sociedade cada vez mais dependente da informação, preservar documentos não significa apenas evitar perdas. Significa garantir memória, continuidade, transparência e capacidade de tomada de decisão.
O futuro da gestão documental não está apenas em abandonar o papel, mas em construir uma cultura de proteção da informação. Afinal, um dado que não está seguro pode desaparecer no momento em que mais é necessário.