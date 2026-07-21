Galpão do TJES atingido por incêndio tem alvará dos bombeiros em dia

O galpão do Arquivo Geral do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), que sofre com um incêndio na manhã desta terça-feira (21), está com o alvará do Corpo de Bombeiros em dia. As chamas começaram por volta das 6h30.





O documento do Corpo de Bombeiros, emitido em agosto do ano passado, com validade de um ano, certifica que o imóvel segue as regras de segurança contra incêndio e pânico. A propriedade, localizada no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, tem 10.638,63m².





O local abriga o arquivamento de processos e documentos físicos das comarcas de Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha e Viana.