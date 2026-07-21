Perda total de processos em galpão incendiado do Tribunal de Justiça do ES

O incêndio que atingiu o galpão do Arquivo Geral do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) destruiu todo o acervo físico que estava armazenado no local, composto por processos já arquivados, além de dezenas de objetos considerados inservíveis, como móveis, que estavam em fase de leilão.





“O arquivo foi todo queimado, assim como a parte do galpão onde estavam armazenados os bens inservíveis, já separados em lotes e com leilão publicado, infelizmente. A frustração com o que ocorreu e a dor é muito grande”, desabafou o juiz Anselmo Laghi Laranja, secretário Geral do Tribunal de Justiça.





Ele relata que todos os processos que estavam no local foram destruídos. Uma parte já havia sido digitalizada. “Desde o ano passado, os processos que eram trazidos para o galpão já estavam digitalizados. Mas havia um volume que ainda aguardava passar por esta etapa. Tudo foi destruído”, relata o magistrado.





Ele explica que, com a digitalização, foram preservados processos importantes, que em alguma circunstância podem vir a ser desarquivados. É o caso de processos que tratam dos temas de família e de órfãos e sucessões. “São processos sensíveis que foram preservados com a digitalização”, explicou Laranja.





Apesar da perda, ele garante que o funcionamento da Justiça não será afetado. “Foi uma perda importante, mas não haverá prejuízo ao funcionamento normal da Justiça no Espírito Santo”.