Nova Lei de Licitações: os primeiros anos e o equilíbrio dos contratos públicos

A Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) fortaleceu esse instituto ao conferir maior segurança jurídica às relações entre administração pública e contratados. A Constituição Federal já assegurava a manutenção das condições efetivas da proposta durante toda a vigência do contrato, mas a nova legislação aperfeiçoou os mecanismos destinados a preservar essa equação diante de fatos supervenientes.





Entre as principais inovações está o reconhecimento expresso de diferentes instrumentos para recomposição do equilíbrio contratual, bem como a valorização da matriz de riscos, que distribui previamente as responsabilidades entre a administração e o contratado. Essa definição antecipada reduz incertezas, evita litígios e torna as contratações mais previsíveis e eficientes.





Outro avanço importante vem sendo construído pela jurisprudência. Recentemente, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo consolidou entendimento no sentido de que mecanismos de reequilíbrio econômico-financeiro também podem ser aplicados às atas de registro de preços, reconhecendo que impedir a atualização de preços em situações excepcionais poderia levar ao cancelamento das atas e à realização de novas licitações, contrariando os princípios da eficiência e do planejamento.





É importante destacar que o reequilíbrio não constitui benefício automático ao contratado. A recomposição somente é admitida quando houver efetiva ruptura da equação econômico-financeira originalmente pactuada, decorrente de fatos extraordinários ou de impactos devidamente comprovados. A simples oscilação normal dos preços de mercado, por si só, não justifica a revisão contratual.