Nova Lei de Licitações: os primeiros anos e o equilíbrio dos contratos públicos

Quando uma obra pública é interrompida, um contrato de prestação de serviços deixa de ser executado ou uma empresa contratada pelo poder público enfrenta custos extraordinários que inviabilizam o cumprimento de suas obrigações, a sociedade é a principal prejudicada.
A paralisação de obras, a descontinuidade de serviços e a necessidade de novas licitações costumam gerar atrasos, aumento de despesas e perda de eficiência da administração pública.
É justamente para evitar situações como essas que o ordenamento jurídico brasileiro assegura o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos. Mais do que um direito das empresas contratadas, trata-se de um instrumento voltado à continuidade da execução contratual e à proteção do interesse público.
A Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) fortaleceu esse instituto ao conferir maior segurança jurídica às relações entre administração pública e contratados. A Constituição Federal já assegurava a manutenção das condições efetivas da proposta durante toda a vigência do contrato, mas a nova legislação aperfeiçoou os mecanismos destinados a preservar essa equação diante de fatos supervenientes.
Entre as principais inovações está o reconhecimento expresso de diferentes instrumentos para recomposição do equilíbrio contratual, bem como a valorização da matriz de riscos, que distribui previamente as responsabilidades entre a administração e o contratado. Essa definição antecipada reduz incertezas, evita litígios e torna as contratações mais previsíveis e eficientes.
Outro avanço importante vem sendo construído pela jurisprudência. Recentemente, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo consolidou entendimento no sentido de que mecanismos de reequilíbrio econômico-financeiro também podem ser aplicados às atas de registro de preços, reconhecendo que impedir a atualização de preços em situações excepcionais poderia levar ao cancelamento das atas e à realização de novas licitações, contrariando os princípios da eficiência e do planejamento.
É importante destacar que o reequilíbrio não constitui benefício automático ao contratado. A recomposição somente é admitida quando houver efetiva ruptura da equação econômico-financeira originalmente pactuada, decorrente de fatos extraordinários ou de impactos devidamente comprovados. A simples oscilação normal dos preços de mercado, por si só, não justifica a revisão contratual.
Nesse contexto, a matriz de riscos assume papel central. Ao definir previamente quais eventos serão suportados por cada parte, ela contribui para reduzir conflitos, conferir maior previsibilidade aos contratos e fortalecer a segurança jurídica das contratações públicas.
A experiência dos primeiros anos de vigência da Lei nº 14.133/21 demonstra que o desafio atual já não está propriamente na legislação, mas na sua aplicação. A correta elaboração das matrizes de risco, a adequada instrução dos pedidos de reequilíbrio e a capacitação dos gestores públicos serão determinantes para que o novo regime alcance seus objetivos.
Em síntese, a Nova Lei de Licitações não criou o direito ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, mas aperfeiçoou significativamente os instrumentos para sua concretização.
Ao tornar as contratações públicas mais previsíveis, eficientes e seguras, fortalece não apenas a relação entre administração e contratados, mas também a prestação dos serviços públicos que chegam diariamente à sociedade.