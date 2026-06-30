TCU vê indícios de documento falso em licitação da Capitania dos Portos no ES

Uma licitação da Capitania dos Portos no Espírito Santo entrou na mira do Tribunal de Contas da União (TCU). A suspeita é que uma empresa participante do pregão eletrônico para o fornecimento de lanternas de LED destinadas à sinalização náutica tenha apresentado documentação falsa.





Em acórdão assinado na última quarta-feira (24), com base no voto do relator do caso, ministro Jorge Oliveira, o TCU apontou indícios de irregularidades e uma suposta omissão da Capitania dos Portos no registro e na apuração de inconsistências levantadas em denúncia encaminhada à Corte de Contas. O tribunal, porém, não aplicou sanções nem determinou medidas contra o órgão.





A licitação analisada pelo tribunal tinha valor global de R$ 113.313,33. No entanto, documentos consultados pela reportagem de A Gazeta nesta terça-feira (30), com base em dados do Portal da Transparência da Marinha, indicam que o certame teve valor inicial estimado em R$ 62.760,00.





De acordo com a documentação, a primeira etapa do contrato previa a aquisição de até seis lanternas de LED, com preços unitários que variavam entre R$ 5.600,00 e R$ 15.290,00.





A Marinha e a Capitania dos Portos no Espírito Santo foram procuradas no início da tarde desta terça-feira (30) para comentar o acórdão do TCU, mas não se manifestaram até a publicação deste texto.