TCU vê indícios de documento falso em licitação da Capitania dos Portos no ES

Uma licitação da Capitania dos Portos no Espírito Santo entrou na mira do Tribunal de Contas da União (TCU). A suspeita é que uma empresa participante do pregão eletrônico para o fornecimento de lanternas de LED destinadas à sinalização náutica tenha apresentado documentação falsa.
Em acórdão assinado na última quarta-feira (24), com base no voto do relator do caso, ministro Jorge Oliveira, o TCU apontou indícios de irregularidades e uma suposta omissão da Capitania dos Portos no registro e na apuração de inconsistências levantadas em denúncia encaminhada à Corte de Contas. O tribunal, porém, não aplicou sanções nem determinou medidas contra o órgão.
A licitação analisada pelo tribunal tinha valor global de R$ 113.313,33. No entanto, documentos consultados pela reportagem de A Gazeta nesta terça-feira (30), com base em dados do Portal da Transparência da Marinha, indicam que o certame teve valor inicial estimado em R$ 62.760,00.
De acordo com a documentação, a primeira etapa do contrato previa a aquisição de até seis lanternas de LED, com preços unitários que variavam entre R$ 5.600,00 e R$ 15.290,00.
A Marinha e a Capitania dos Portos no Espírito Santo foram procuradas no início da tarde desta terça-feira (30) para comentar o acórdão do TCU, mas não se manifestaram até a publicação deste texto.
Documentação com norma inexistente, diz TCU
A denúncia analisada pelo tribunal teve como base o Pregão Eletrônico nº 90001/2024. Na representação, foi alegado que uma empresa que chegou a ser classificada para disputar a licitação teria anexado aos documentos de habilitação um certificado ISO 9001 supostamente adulterado.
A ISO 9001 é uma norma internacional que estabelece requisitos para sistemas de gestão da qualidade e serve como referência para a certificação de empresas em diversos setores.
Segundo o TCU, a empresa apresentou um certificado com indícios de adulteração tanto na referência da norma técnica quanto no prazo de validade. O documento fazia menção à norma "ISO 9001:2019", classificação que, conforme destacou o tribunal, não existe.
Os ministros concluíram que, embora a empresa tenha sido desclassificada por outro motivo – a ausência de atestado de capacidade técnica –, a administração pública tinha o dever de apurar a possível apresentação de documento falso. Isso porque esse tipo de infração se configura com a simples apresentação da documentação na licitação, independentemente de a empresa ser contratada ou de haver prejuízo aos cofres públicos.
O acórdão também aponta que o pregoeiro deixou de analisar expressamente, ao julgar um recurso administrativo, as alegações de fraude documental apresentadas por outra participante da disputa. Para o TCU, essa omissão contrariou os princípios da motivação e da transparência previstos na lei das licitações.
Apesar de reconhecer as falhas, o tribunal entendeu que houve erro de interpretação jurídica, sem elementos suficientes para responsabilizar pessoalmente os agentes públicos envolvidos.
O processo foi arquivado após o envio de uma ciência à Capitania dos Portos do Espírito Santo para que as irregularidades identificadas no caso sejam observadas e não voltem a se repetir em futuras licitações.