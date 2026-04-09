Operação da PF mira grupo suspeito de fraudar licitações em São Mateus





A suspeita é que o grupo utilizava de forma irregular atas de registro de preços de outros órgãos para burlar processos licitatórios. Com a atuação coordenada entre agentes públicos e empresários, o esquema promovia o direcionamento de contratações e o superfaturamento de serviços para garantir o pagamento de propinas.





Daniel Santana já tem histórico com a Justiça e chegou a ser preso pela Polícia Federal em 2021. Na época, ele foi alvo de uma operação que apurava um outro suposto esquema de fraudes que ultrapassava a marca de R$ 50 milhões, ocasião em que os agentes encontraram R$ 400 mil em espécie guardados em sua casa.



Em nota, a defesa do ex-prefeito disse que "Daniel enfrenta acusações infundadas desde o dia que decidiu ingressar na política e exercer mandatos voltados para uma população que sempre foi excluída. Ele segue confiante na justiça divina e sempre estará à disposição da justiça dos homens. Ele tem a convicção de que após os esclarecimentos o inquérito será arquivado.

De acordo com a PF, durante a operação, foram apreendidos R$ 86 mil em dinheiro, aproximadamente R$ 2 milhões em cheques e três veículos. Se as suspeitas forem confirmadas, os investigados podem responder por crimes como fraude em licitação, corrupção e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas podem passar de 30 anos de prisão, além de incluir o pagamento de multas.