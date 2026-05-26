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PGR defende no STF a soltura de desembargador do ES preso no Rio

Manifestação da procuradoria a respeito de Macário Júdice será analisada por Alexandre de Moraes, que pode decidir por manter ou não a prisão

Publicado em 26 de Maio de 2026 às 08:58

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

26 mai 2026 às 08:58
Macário Judice é acusado de vazar informações sigilosas de operações policiais no Rio de Janeiro Divulgação
A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou pela soltura do desembargador federal capixaba Macário Júdice Neto, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2). O magistrado está preso preventivamente desde dezembro de 2025 acusado de vazar informações sigilosas de operações policiais no Rio de Janeiro.

A informação sobre o posicionamento da PGR foi confirmada à reportagem nesta terça-feira (26), por fontes com acesso ao processo sobre o caso. O parecer da Procuradoria foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF), na segunda-feira (25). Agora caberá a Moraes decidir se mantém ou não a prisão do magistrado.

A última decisão sobre o caso ocorreu em 7 de maio, quando o ministro decidiu por manter a prisão do desembargador.

Macário está preso preventivamente desde dezembro de 2025 acusado de vazar informações sigilosas de operações policiais no Rio de Janeiro. Ele também é suspeito de tentar interferir em licitação da Secretaria de Estado da Educação (Sedu), do governo do Espírito Santo, segundo relatório da Polícia Federal enviado ao STF.

Essa matéria segue em atualização.

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