PGR defende no STF a soltura de desembargador do ES preso no Rio

A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou pela soltura do desembargador federal capixaba Macário Júdice Neto, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2). O magistrado está preso preventivamente desde dezembro de 2025 acusado de vazar informações sigilosas de operações policiais no Rio de Janeiro.





O parecer da Procuradoria foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes , relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF) , na segunda-feira (25). Agora caberá a Moraes decidir se mantém ou não a prisão do magistrado. A informação sobre o posicionamento da PGR foi confirmada à reportagem nesta terça-feira (26), por fontes com acesso ao processo sobre o caso.





A última decisão sobre o caso ocorreu em 7 de maio, quando o ministro decidiu por manter a prisão do desembargador.









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