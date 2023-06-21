Macário Ramos Júdice Neto (à direita) toma posse como desembargador do TRF2 Crédito: Divulgação/TRF2

O juiz federal Macário Ramos Júdice Neto tomou posse como desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) nesta quarta-feira (21), em solenidade realizada no gabinete da presidência do TRF2, cuja sede fica no Rio de Janeiro . Ele foi promovido ao cargo pelo critério de antiguidade, em vaga criada pela Lei 14.253/2021, que ampliou o número de cadeiras de desembargadores do tribunal de 27 para 35.

A cerimônia foi transmitida pelo YouTube, no canal do Tribunal Regional, e contou com discurso do magistrado empossado e do presidente do TRF2, desembargador federal Guilherme Calmon Nogueira da Gama.

Em breve fala durante a posse, Macário Júdice afirmou ter certeza de que continuará "com convicção e vontade de distribuir serena justiça" e estará atento aos anseios de todos que lhe procuram. Ele se emocionou ao mencionar que sua posse também era em homenagem ao pai, já falecido.

Your browser does not support the audio element. Macário Júdice toma posse como novo desembargador do TRF2

"Venho para somar e multiplicar, nunca para diminuir ou dividir." Macário Ramos Júdice Neto - Desembargador federal do TRF2

A Gazeta, e era o primeiro da lista de antiguidade de juízes federais que atuam nas seções da Justiça Federal no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. O magistrado retornou às funções em 4 de maio , conforme noticiado com exclusividade à época por, e era o primeiro da lista de antiguidade de juízes federais que atuam nas seções da Justiça Federal no Espírito Santo e no Rio de Janeiro.

Macário ficou fora do cargo por mais de 17 anos, em razão de decisões judiciais com base em denúncias do Ministério Público Federal (MPF) contra ele. No início de maio, obteve decisão favorável na última ação que havia pendente contra ele, uma ação de improbidade administrativa que tramitava no próprio TRF2. Em novembro de 2022, já havia obtido decisão favorável do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para que fosse reintegrado às suas funções, porque o prazo para julgamento do processo administrativo contra ele havia sido extrapolado.

Currículo

Macário Júdice nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, tem 57 anos, e é graduado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Ele ingressou na magistratura por meio de concurso realizado pelo TRF2 e foi nomeado no cargo de juiz federal substituto em 26 de março de 1993.

Ele atuou em diversas varas da Justiça Federal em Vitória como substituto, até ser designado para auxiliar na 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro, já como juiz federal. Em abril de 1998, foi removido para a atual 3ª Vara Federal Cível de Vitória, onde ficou como titular até ser promovido ao cargo de desembargador federal, incluindo o período em que esteve afastado por decisões judiciais.