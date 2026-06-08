BR 101 Norte: Contorno de Ibiraçu começa a sair do papel

Uma das mais aguardadas obras para desafogar a infraestrutura rodoviária do Espírito Santo começou a sair do papel nesta segunda-feira (08). A Ecovias Capixaba, concessionária responsável pelo trecho da BR 101 que corta o Espírito Santo, iniciou a construção do Contorno de Ibiraçu, que fica na BR 101 Norte. O licenciamento ambiental que autorizou o início dos trabalhos em Ibiraçu é o mesmo que também liberou as obras de outra intervenção fundamental, o Contorno de Fundão, que começará a sair muito em breve. Juntos, os empreendimentos somam um investimento de R$ 373 milhões e gerarão 2,6 mil empregos diretos e indiretos.



A previsão é de que os novos trechos duplicados, que totalizam pouco mais de dez quilômetros, sejam finalizados até o final de 2028. “Os contornos de Ibiraçu e Fundão representam um marco para a BR 101 no Espírito Santo, trazendo mais segurança, fluidez e qualidade de vida para quem vive e circula pela região. Temos trabalhado com responsabilidade para conduzir todas as etapas do processo, incluindo o diálogo com proprietários e moradores impactados pelas desapropriações, de forma transparente e respeitosa”, afirma o superintendente da Ecovias Capixaba, Roberto Amorim.