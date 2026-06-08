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Coluna Abdo Filho

BR 101 Norte: Contorno de Ibiraçu começa a sair do papel

Obras foram iniciadas nesta segunda-feira (08). Intervenção é tida como fundamental para desafogar a BR 101 Norte. Trabalhos também estão liberados em Fundão e começarão em breve

Publicado em 08 de Junho de 2026 às 17:48

Públicado em 

08 jun 2026 às 17:48
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Obras de duplicação da BR 101
Obras de duplicação da BR 101 Marcelo Prest | Arquivo | A Gazeta

Uma das mais aguardadas obras para desafogar a infraestrutura rodoviária do Espírito Santo começou a sair do papel nesta segunda-feira (08). A Ecovias Capixaba, concessionária responsável pelo trecho da BR 101 que corta o Espírito Santo, iniciou a construção do Contorno de Ibiraçu, que fica na BR 101 Norte. O licenciamento ambiental que autorizou o início dos trabalhos em Ibiraçu é o mesmo que também liberou as obras de outra intervenção fundamental, o Contorno de Fundão, que começará a sair muito em breve. Juntos, os empreendimentos somam um investimento de R$ 373 milhões e gerarão 2,6 mil empregos diretos e indiretos.

A previsão é de que os novos trechos duplicados, que totalizam pouco mais de dez quilômetros, sejam finalizados até o final de 2028. “Os contornos de Ibiraçu e Fundão representam um marco para a BR 101 no Espírito Santo, trazendo mais segurança, fluidez e qualidade de vida para quem vive e circula pela região. Temos trabalhado com responsabilidade para conduzir todas as etapas do processo, incluindo o diálogo com proprietários e moradores impactados pelas desapropriações, de forma transparente e respeitosa”, afirma o superintendente da Ecovias Capixaba, Roberto Amorim.

BR 101: Contorno de Ibiraçu Reprodução/Ecovias Capixaba

Em Ibiraçu, o contorno terá 3,18 quilômetros de extensão, entre os quilômetros 210,9 e 215 da rodovia, com investimento de R$ 125 milhões e geração de 900 empregos. Em Fundão, o projeto prevê a implantação de um contorno com extensão de 7,2 quilômetros, entre os quilômetros 222,9 e 231,9 da BR-101, com investimento de R$ 247 milhões. Serão 1,7 mil empregos.

BR 101: Contorno de Fundão Reprodução/Ecovias Capixaba

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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