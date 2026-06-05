Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Coluna Abdo Filho

De olho em crescimento, ES Gás vai investir mais de R$ 50 milhões em Aracruz

Companhia responsável pela distribuição de gás natural no Espírito Santo vai ampliar a rede de olho na expansão dos portos e nas novas indústrias

Publicado em 05 de Junho de 2026 às 03:00

Públicado em 

05 jun 2026 às 03:00
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Operação da ES Gás, concessionária responsável pela distribuição no Estado 
 Pedro Vilela/ES Gás

A ES Gás, concessionária responsável pela distribuição de gás no Espírito Santo, vai investir R$ 57 milhões, até 2030, na expansão da sua rede em Aracruz, Norte do Estado. A companhia, que faz parte do Grupo Energisa, está de olho na expansão econômica que se avizinha para aquela região, onde o hub portuário está crescendo, uma Zona de Processamento das Exportações começará a ser instalada e onde a chinesa GWM construirá uma fábrica de automóveis. Serão mais 34 quilômetros de para atender o ParkLog (parque logístico).

Com a GWM, a concessionária calcula que a demanda por gás natural na região poderá alcançar entre 5 milhões e 10 milhões de metros cúbicos por ano de volume adicional. A nova rede foi planejada para atender esse volume e possibilitar a conexão de futuros empreendimentos que venham a se instalar no entorno.

"Ao expandirmos nossa rede em Aracruz, estamos criando as condições necessárias para viabilizar grandes empreendimentos, como a chegada da GWM, e, ao mesmo tempo, preparando a região para receber novos negócios, gerar empregos e ampliar a competitividade da indústria capixaba”, explica Raphael Pereira, diretor-presidente da ES Gás. “Esse investimento reforça o papel estratégico do gás natural como indutor do desenvolvimento econômico no Espírito Santo. A disponibilidade de infraestrutura energética competitiva é decisiva para a atração de novos investimentos industriais e logísticos".

As obras de expansão da rede têm início previsto ainda este ano e devem mobilizar cerca de 80 trabalhadores no pico da implantação.

Veja Também 

Imagem de destaque

Esgoto da Serra: emissário submarino (re)aparece como solução

Manobra de navio no centro de Vitória

Exportações: pimenta-do-reino do Espírito Santo pega o foguete

Data: 29/12/2020 - ES - Vitória - Embarque de minério de ferro no Porto de Tubarão - Editoria: Economia - Foto: Fernando Madeira - GZ

Movimento cresce nos portos do Espírito Santo

Imagem de destaque

Um alerta sobre o encolhimento industrial do Espírito Santo

Rochas Ornamentais

Nova tarifação dos EUA em cima do Brasil preocupa indústria de rochas

Porto de Vitória recebe navio com maior comprimento de sua história

EUA perdem protagonismo nas exportações de café do ES

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Gás Natural ES Gás Economia ES Economia ES Norte Aracruz
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES: elevada dependência externa pode ser transformada em oportunidade
César Menotti & Fabiano com Patrick Ribeiro e Débora Veronez
César Menotti & Fabiano cantam seus maiores hits sertanejos em Vitória
Máquina agrícola durante plantio de soja no Paraná
O que muda no agronegócio com a reforma tributária?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados