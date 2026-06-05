De olho em crescimento, ES Gás vai investir mais de R$ 50 milhões em Aracruz

A ES Gás, concessionária responsável pela distribuição de gás no Espírito Santo, vai investir R$ 57 milhões, até 2030, na expansão da sua rede em Aracruz, Norte do Estado. A companhia, que faz parte do Grupo Energisa, está de olho na expansão econômica que se avizinha para aquela região, onde o hub portuário está crescendo, uma Zona de Processamento das Exportações começará a ser instalada e onde a chinesa GWM construirá uma fábrica de automóveis. Serão mais 34 quilômetros de para atender o ParkLog (parque logístico).



Com a GWM, a concessionária calcula que a demanda por gás natural na região poderá alcançar entre 5 milhões e 10 milhões de metros cúbicos por ano de volume adicional. A nova rede foi planejada para atender esse volume e possibilitar a conexão de futuros empreendimentos que venham a se instalar no entorno.



"Ao expandirmos nossa rede em Aracruz, estamos criando as condições necessárias para viabilizar grandes empreendimentos, como a chegada da GWM, e, ao mesmo tempo, preparando a região para receber novos negócios, gerar empregos e ampliar a competitividade da indústria capixaba”, explica Raphael Pereira, diretor-presidente da ES Gás. “Esse investimento reforça o papel estratégico do gás natural como indutor do desenvolvimento econômico no Espírito Santo. A disponibilidade de infraestrutura energética competitiva é decisiva para a atração de novos investimentos industriais e logísticos".



As obras de expansão da rede têm início previsto ainda este ano e devem mobilizar cerca de 80 trabalhadores no pico da implantação.