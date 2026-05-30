Movimento cresce nos portos do Espírito Santo

Mas o que puxou esse movimento? Fundamentalmente o aumento das operações de minério de ferro feitas pela Vale. Em janeiro, quando o Estado movimentou 11,1 milhões de toneladas por seus terminais, o minério de ferro, sozinho, movimentou 7,6 milhões de toneladas, ou seja, 69,3%. O peso de Tubarão, um dos maiores portos dedicados do mundo, é enorme dentro do cenário capixaba.



O que já vinha bem em 2025 deve melhorar em 2026. A produção de pelotas de minério de ferro nas seis usinas da Vale, em Tubarão, bateu em 5,02 milhões de toneladas no primeiro trimestre de 2026. O volume é 35,1% acima do que foi produzido nos primeiros três meses de 2025, 3,7 milhões de toneladas, avançou em 2,8% na comparação com as 4,89 milhões de toneladas que saíram das usinas no quarto trimestre do ano passado. As linhas capixabas tiveram resultado mais forte que a média geral das pelotizadoras, que ampliaram a sua produção em 14% na comparação com o início do ano passado. Além disso, com a guerra no Oriente Médio, a Vale decidiu trazer a produção de Omã, que fica ao lado do conflito, para o Espírito Santo.