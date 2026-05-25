Findes lança atlas para identificar regiões com mais infraestrutura

A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) lançou o Atlas da Infraestrutura, uma plataforma digital e interativa desenvolvida pelo Observatório Findes que pode ajudar a identificar regiões com mais infraestrutura. A expectativa é que a novidade auxilie a tomada de decisões no ambiente de negócios e ajude a consolidar o Estado como hub logístico.





O lançamento foi feito em evento em comemoração ao Dia da Indústria, nesta segunda-feira (25), em Vitória. A ferramenta surge como um recurso estratégico para empresas, investidores e gestores públicos, permitindo a visualização detalhada de ativos logísticos e dados socioeconômicos integrados em um único lugar, informações que são consideradas importantes em tomada de decisão para instalação de um novo empreendimento, por exemplo.





O Atlas foi concebido para organizar dados complexos e dispersos, transformando-os em informações acessíveis para a tomada de decisão com maior segurança. A plataforma reúne informações sobre portos, aeroportos, rodovias e ferrovias, além de detalhar a movimentação de cargas e passageiros, bem como informações socioeconômicas.





A ferramenta já inclui projetos previstos para o Estado, como a ferrovia Vitória-Rio, também chamada de EF-118, e terminais portuários ainda em desenvolvimento, como da Imetame, em Aracruz, e Porto Central, em Presidente Kennedy.





“O lançamento serve para ajudar qualquer setor econômico e sociedade, com dados e informações para que a pessoa possa tomar uma decisão com segurança”, destacou Paulo Baraona, presidente da Findes.





A ferramenta pode ser acessada neste link.





Um dos diferenciais da ferramenta é a funcionalidade que permite ao usuário inserir um CEP ou desenhar uma área no mapa para identificar toda a infraestrutura logística disponível em um raio de até 50 km.





Marília Silva, economista-chefe da Findes e gerente executiva do Observatório, explica que essa análise multimodal permite entender não apenas onde estão os ativos, mas como eles se conectam e como as cargas fluem pelo território.





Para Marília, a infraestrutura é o eixo central para o desenvolvimento econômico. O lançamento do Atlas visa consolidar o Espírito Santo como um hub logístico, impactando diretamente na competitividade das empresas e na qualidade do ambiente de negócios.





“A infraestrutura é um dos eixos centrais do desenvolvimento econômico. Então, uma boa infraestrutura vai impactar diretamente na competitividade das empresas e na qualidade do ambiente de negócio”, destacou.