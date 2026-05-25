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Findes lança atlas para identificar regiões com mais infraestrutura

Plataforma reúne informações sobre portos, aeroportos, rodovias e ferrovias, bem como informações socioeconômicas, para auxiliar empresários na tomada de decisões no ambiente de negócios

Publicado em 25 de Maio de 2026 às 15:58

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

25 mai 2026 às 15:58
Lançamento do Atlas da Infraestrutura da Findes
Lançamento do Atlas da Infraestrutura da Findes foi realizado em evento, nesta segunda-feira (25) Leticia Orlandi

Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) lançou o Atlas da Infraestrutura, uma plataforma digital e interativa desenvolvida pelo Observatório Findes que pode ajudar a identificar regiões com mais infraestrutura. A expectativa é que a novidade auxilie a tomada de decisões no ambiente de negócios e ajude a consolidar o Estado como hub logístico.


O lançamento foi feito em evento em comemoração ao Dia da Indústria, nesta segunda-feira (25), em Vitória. A ferramenta surge como um recurso estratégico para empresas, investidores e gestores públicos, permitindo a visualização detalhada de ativos logísticos e dados socioeconômicos integrados em um único lugar, informações que são consideradas importantes em tomada de decisão para instalação de um novo empreendimento, por exemplo.


O Atlas foi concebido para organizar dados complexos e dispersos, transformando-os em informações acessíveis para a tomada de decisão com maior segurança. A plataforma reúne informações sobre portos, aeroportos, rodovias e ferrovias, além de detalhar a movimentação de cargas e passageiros, bem como informações socioeconômicas. 


A ferramenta já inclui projetos previstos para o Estado, como a ferrovia Vitória-Rio, também chamada de EF-118, e terminais portuários ainda em desenvolvimento, como da Imetame, em Aracruz, e Porto Central, em Presidente Kennedy.


“O lançamento serve para ajudar qualquer setor econômico e sociedade, com dados e informações para que a pessoa possa tomar uma decisão com segurança”, destacou Paulo Baraona, presidente da Findes. 


A ferramenta pode ser acessada neste link.


Um dos diferenciais da ferramenta é a funcionalidade que permite ao usuário inserir um CEP ou desenhar uma área no mapa para identificar toda a infraestrutura logística disponível em um raio de até 50 km. 


Marília Silva, economista-chefe da Findes e gerente executiva do Observatório, explica que essa análise multimodal permite entender não apenas onde estão os ativos, mas como eles se conectam e como as cargas fluem pelo território.


Para Marília, a infraestrutura é o eixo central para o desenvolvimento econômico. O lançamento do Atlas visa consolidar o Espírito Santo como um hub logístico, impactando diretamente na competitividade das empresas e na qualidade do ambiente de negócios.


“A infraestrutura é um dos eixos centrais do desenvolvimento econômico. Então, uma boa infraestrutura vai impactar diretamente na competitividade das empresas e na qualidade do ambiente de negócio”, destacou.

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Além de informações físicas de transporte, o Atlas integra indicadores socioeconômicos, como PIB municipal, dados de comércio exterior, índices sobre empresas e empregos e perfil da população.


Essa integração é vista como fundamental para enfrentar desafios futuros, como os impactos da reforma tributária, permitindo que o setor produtivo e o governo estadual identifiquem gargalos e oportunidades de forma objetiva.


Desenvolvido inteiramente pela equipe do Observatório da Findes, o projeto utilizou sistemas de informação geográfica avançados e contou com o tratamento de mais de 30 bases de dados, resultando em mais de 200 mil feições geoespaciais. A plataforma é responsiva, podendo ser acessada via celular ou tablet.


Baraona ressaltou que a indústria é o motor do crescimento sustentável e que ferramentas como o Atlas, juntamente com outras inovações lançadas — como a Torre de Controle equipada com um supercomputador para o desenvolvimento de IA —, são essenciais para que o país deixe de ser apenas um vendedor de commodities e passe a agregar valor e tecnologia à produção.


O Atlas da Infraestrutura já está disponível para a sociedade, exigindo apenas um cadastro prévio para acesso às funcionalidades de geointeligência.

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